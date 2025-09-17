Tko je zgodni Kaja iz Dalekog grada, koji je za ekrane prikovao mnoštvo obožavateljica?

Serija "Daleki grad" ostavila je snažan dojam na gledatelje, a lik Kaje Albore, kojeg tumači Atakan Ozkaya, izrastao je u omiljenog junaka čija se emotivna priča nastavlja u novoj sezoni.

Turska serija "Daleki grad" nedavno je završila s emitiranjem kod domaće publike, ostavivši snažan dojam i emocije koje su se gradile tijekom cijele sezone.

Među likovima koji su posebno osvojili gledatelje bio je Kaja Albora, kojeg je utjelovio mladi turski glumac Atakan Ozkaya.

Najmlađi član obitelji Albora izrastao je u emotivnog junaka čija se priča odvija u sjeni obiteljskih tajni. Njegova ljubavna linija sa Zerin (Dilin Doger) posebno je dirnula publiku, no njihova veza je, unatoč trudnoći, završila razdvajanjem zbog obiteljskih sukoba. Ona se udaje za Demira (Ferit Kaya), dok Kaja u nastavku serije ulazi u brak s Ipek (Cagla Simsek).

Glavni glumac Atakan Ozkaya otvoreno govori koliko mu taj projekt znači.

"Ne radim ovo zbog popularnosti ili novca. Gluma je moja profesija i shvaćam je ozbiljno."

Rođen 1998. u Istanbulu, karijeru je gradio postupno – od manjih uloga do značajnijih angažmana, uz formalno obrazovanje na Sveučilištu Beykent.

Njegov televizijski put započeo je 2014. godine u seriji "Şeref Meselesi", a iste godine pojavio se i u "O Hayat Benim". Uslijedile su uloge u "Kalp Atışı i mini-seriji "Hiç", dok mu je serija "Kardeşlerim" donijela širu prepoznatljivost i status traženog mladog glumca.

