Ni njegovi impresivni skokovi u more nisu odvratili poglede sa 17 godina mlađe supruge u badiću

Glumac Jon Hamm u braku je s kolegicom iz hit-serije "Momci s Madisona" Annom Osceolom, a sada su uhvaćeni na odmoru.

Holivudski glumac Jon Hamm, najpoznatiji po ulozi karizmatičnog Dona Drapera u hit-seriji ''Momci s Madisona'', snimljen je na ljetovanju u Italiji sa svojom suprugom Annom Osceolom.

Par je uživao u suncu i moru u gradiću Minori. Jon, koji ima 54 godine, kupao se i skakao s mola u more, ali ga je ipak zasjenila supruga, koja ima 37 godina.

Jon Hamm Foto: Profimedia

Anna Osceola Foto: Profimedia

Za dan na plaži odabrala je crveni bikini, kojim je plijenila poglede dok se opuštala na ležaljci.

Jon Hamm, Anna Osceola Foto: Profimedia

Anna Osceola Foto: Profimedia

Inače, par se upoznao 2015. godine, ali njihova romantična veza razvila se tek nekoliko godina kasnije. U lipnju 2023. godine izrekli su sudbonosno ''da'' na intimnom vjenčanju u Kaliforniji, čime su svoju dugogodišnju vezu okrunili brakom.

Jon Hamm, Anna Osceola Foto: Profimedia

Par je povezan i poslovno jer na setu nove serije ''Your Friends and Neighbors'' glumac radi u društvu supruge.

''Ona glumi jednog od prijatelja i susjeda, pa je to na neki način obiteljska stvar. I živimo u New Yorku. Iskreno, stvarno je lijepo. Tako da je iscrpljujuće, ali i ispunjavajuće, terapeutski i sve to'', istaknuo je jednom prilikom.

Anna Osceola Foto: Profimedia

Prije braka s Annom Osceolom glumac je tvrdio kako mu ne treba potvrda ljubavi na papiru. Držao se i one kako roditeljstvo nije za njega, a prekidu s prijašnjom partnericom Jennifer Westfeldt, također glumicom, prema navodima svjetskih medija, kumovala je i njegova tadašnja ovisnost o alkoholu.

Jon Hamm, Anna Osceola Foto: Profimedia

Jon Hamm, Anna Osceola Foto: Profimedia

Više o njegovoj životnoj priči pročitajte OVDJE.

