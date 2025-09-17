Kako izgleda zgodni sin Ivana Turudića? O samozatajnom mladiću samo se ovo zna

Ivan Turudić u braku je s liječnicom Tatjanom Pavelić Turudić, s kojom ima dvoje djece.

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić godinama puni medijske stupce, a često pod povećalo javnosti dođe i njegov privatni život.

Turudić je u braku s liječnicom Tatjanom Pavelić Turudić. Par zajedno ima dvoje djece, sina Ivana i kćer Nikolinu Mariju.

Turudićev sin i imenjak Ivan rođen je u lipnju 1991. i studirao je u Americi na prestižnom Sveučilištu u Pennsylvaniji, pisao je svojedobno Večernji list.

Nakon završetka fakulteta u SAD-u vratio se u Hrvatsku, gdje je neko vrijeme živio s roditeljima, a potom se odselio. Poznato je i da se bavio tenisom.

Imperijal je također ranije pisao o njegovu ljubavnom životu, ali navodi nikada nisu bili potvrđeni.

