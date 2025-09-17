Napredak je vidljiv! Srpska folkerica pokazala rezultate treninga nakon samo dva tjedna

Seka Aleksić nakon samo dva tjedna treninga pokazala je vidljive rezultate mršavljenja.

Srpska folk-pjevačica Seka Aleksić već neko vrijeme ozbiljno radi na svojoj liniji, a prve rezultate pokazala je na Instagramu, snimivši se u ogledalu s trapericama koje su joj sada prevelike.

Iako je s treninzima počela tek prije dva tjedna, napredak je već vidljiv, a pratitelji su je zatrpali komplimentima i porukama podrške. Na snimci nosi crni top i sa smiješkom pokazuje koliko je zadovoljna promjenom.

Seka Aleksić - 1 Foto: Seka Aleksić/Instagram

Poznata je po tome da otvoreno govori o borbi s viškom kilograma, a sada je odlučila uzeti stvar u svoje ruke.

"Ljudi, počela sam trenirati. Majko mila! Zažalila sam za sve što sam ikada u svom životu pojela. Koliko je teško... Koliko mi se ne trenira, ali moram trenirati", poručila je iskreno.

Seka Aleksić - 2 Foto: Seka Aleksić/Instagram

Iako godinama vodi računa o izgledu, ističe da je nikada nisu pogađali komentari na račun kilaže.

"Ne dotiče me. Smatram za sebe da sam lijepa i njegovana žena, a ako netko priča o svojoj kilaži i debljini, onda sam to definitivno ja. Kad netko kaže 'debela si', za mene to nije uvreda jer znam da jesam."

