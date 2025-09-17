Alka Vuica posvetila objavu Josipi Lisac: "Imati nju za prijateljicu tolike godine..."

Alka Vuica dirljivom objavom zahvalila je Josipi Lisac na dugogodišnjem prijateljstvu.
Alka Vuica nedavno je na društvenim mrežama posvetila emotivnu objavu svojoj dugogodišnjoj prijateljici i kolegici Josipi Lisac, s kojom je pozirala uz more.
"Imati Josipu Lisac za prijateljicu tolike godine znači dotaknuti svemir u umjetnosti i umjetnost u svemiru. Hvala ti, Bože, na tom bogatstvu", napisala je Alka te istaknula koliko joj njihovo prijateljstvo znači.
U više je navrata govorila o njihovoj suradnji, prisjećajući se zanimljivih trenutaka iza kulisa.
Foto: Alka Vuica/Instagram
Foto: Alka Vuica/Instagram
"Ja sam napisala pjesmu 'Gdje Dunav ljubi nebo' i Josipa je htjela da promijenimo Dunav u more, što ja nisam htjela", otkrila je Alka za IN magazin i dodala:
"Dva mjeseca smo vodili razgovore oko toga jer meni to nije bilo pitanje – 'gdje more ljubi nebo' – pa zna se, ali 'gdje Dunav ljubi', to je sad pitanje. Nekome je to Vukovar, nekome Beograd, e to je jedan stih i nisam ga dala."
