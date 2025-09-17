Senidah otvorila dušu o gubitku roditelja: "Ponekad samo želim da misli odlutaju..."

Senidah je otkrila kako je sestrina objava njezine snimke slučajno pokrenula njezinu glazbenu karijeru te je iskreno progovorila o emocijama koje je preplavljuju dok izvodi pjesme posvećene preminulim roditeljima.

Jedna od najvećih regionalnih glazbenih zvijezda, Senidah, gostovala je u emisiji Extra Dan na Extra FM-u. U razgovoru s Ivonom Ažić prisjetila se trenutka kada je njezina sestra objavila snimku koja joj je promijenila život, otkrila zašto joj je glazba poslanje, a ne posao, te kako se osjeća dok na pozornici izvodi pjesme posvećene preminulim roditeljima.

Prisjeća se kako je njena glazbena priča krenula gotovo mimo njezine volje, kroz obiteljsku podršku.

"Sestra je tada objavila moju snimku na kojoj pjevam na YouTube. U tom trenutku nisam ni znala da je to objavila. Bila sam s dečkom i on je rekao: 'Nisam znao da pjevaš', nisam znala o čemu govori. Tražila sam od sestre da izbriše snimku, ali mama je rekla: 'Zašto, sine, pa to je dobro?'. Na kraju je ona to skinula i prijavila me na neko natjecanje na koje ja uopće nisam htjela ići. Tada sam još radila u jednom uredu i rekla sam im da ne mogu doći radi posla. Oni su mi rekli: 'Dođite prvi, odradit ćete i onda možete ići.' I tako je i bilo. Tu sam shvatila: 'Aha, dobro, ako su oni to prepoznali, onda imam hrabrosti javiti se Cazzafuri.' I od tada radimo zajedno", ispričala je na početku velikog intervjua.

Govoreći o glazbi, objašnjava da je uvijek znala što želi.

"Mene je oduvijek ovaj posao jako zanimao, mislim, posao. Ali ja nikada nisam htjela imati 'posao' u klasičnom smislu. Ne volim obaveze, ne volim ustajati ujutro i da mi netko kaže: 'Moraš ovo'. Ja želim raditi svojim tempom. Zapravo, ne želim imati posao uopće. Želim raditi ono za što sam rođena. Zato uvijek volim reći da je to svojevrsno poslanje."

Na tom tragu govori i o svom glasu koji je danas njen zaštitni znak.

"Kad smo pjevali u školi, svi su pjevali visoko, a ja sam uvijek bila promukla i nisam mogla ići visoko. Bilo mi je čudno, ali onda sam pronašla neki drugi način. Meni je bilo sasvim normalno da imam takav glas. Kad bih se probudila kao mala, pola sata ili sat vremena ujutro nisam mogla govoriti koliko sam bila promukla", priča Senidah za Extra FM.

Talent ju je doveo do dalekog Meksika, gdje je snimila duet "Bandida" s velikom zvijezdom Adrielom Favelom, a taj je kontinent iskoristila i kao kulisu za svoje nove spotove. Još jedna od pjesama koja joj je obilježila dosadašnju karijeru zasigurno je duet "Dođi" s Dinom Merlinom, koji joj je nedavno bio specijalni gost na koncertu u Sarajevu.

"Znam da on nikada nije ničiji gost, ti si njegov, a on nikad tvoj. Zato me stvarno iznenadilo i još uvijek ne mogu vjerovati da je bio. Imam tremu kad razgovaram s njim, isto kao i kad radim", priznaje.

U životu je prolazila kroz brojne bolne trenutke. Kao djevojčica je ostala bez tate koji je život izgubio u prometnoj nesreći, a onda joj je preminula i majka. Podijelila je koje emocije osjeća dok na pozornici izvodi pjesme posvećene najmilijima, a među njima su one s albuma "Bez tebe" i "Za tebe" koji su posveta njenoj majci.

"Tad mi je najbolje da nisam tu, da negdje pobjegnem. Kad pogledam ljude u publici, nekako mi postane lakše. Vjerojatno bi bilo puno teže da sam sama i stalno razmišljam o tome, ali kad imaš nekoga tko ti te pjesme vraća, i tada je teško, ali manje. Ponekad samo želim da mi misli odlutaju", iskreno će.

Otkrila je da joj je želja veliki koncert u zagrebačkoj Areni, ali i da bi htjela ponoviti suradnju s Merlinom.

"U planu mi je da ga pitam, samo moram skupiti hrabrosti. Morat ću ga nazvati jer imam ideju za jednu pjesmu", poručuje Senidah.

