Tko je žena koja već 20 godina voli Stevena Seagala? Rodila mu je sedmo dijete!

Steven Seagal boravi u Beogradu zbog snimanja filma "Order of the Dragon", a pažnju je privukla i njegova supruga El Seagal.

Slavni glumac Steven Seagal ovih dana boravi u Beogradu povodom snimanja filma "Order of the Dragon", u kojem tumači glavnu ulogu u režiji Hrvata Vjekoslava Katušina.

U srpsku prijestolnicu stigao je u društvu supruge Erdenetuye Seagal, poznatije kao El Seagal, s kojom je u braku gotovo dva desetljeća.

Par se upoznao 2001. tijekom Seagalova posjeta Mongoliji, gdje je El tada radila kao prevoditeljica. Osam godina kasnije vjenčali su se i dobili sina Kunzanga, što je za glumca bilo sedmo dijete. Prije El Seagal je imao tri propala braka – s Adrienne La Russom, Mijako Fujitani i glumicom Kelly LeBrock, s kojom je imao troje djece, a njihov brak pratile su kontroverze. Također ima i dijete iz veze s Arissom Wolf.

Steven Seagal sa suprugom Foto: Instagram

El Seagal dolazi iz Mongolije i ponosno ističe svoje podrijetlo. Profesionalno se bavila plesom, počevši još kao djevojčica u Dječjem kulturnom centru u Ulan Batoru, a kasnije je plesala u Nacionalnom akademskom kazalištu opere i baleta. Na filmskom platnu debitirala je u filmu "Vrhovni zapovjednik", gdje je glumila uz svog supruga. Osim mongolskog, govori tečno ruski i engleski jezik.

Steven Seagal sa suprugom Foto: Instagram

Steven Seagal sa suprugom Foto: Instagram

Zanimljivo je da je El 2016. godine u Srbiji naručila jedinstveni zlatni prsten za Seagala.

Steven Seagal sa suprugom Foto: Instagram

"Budući da je Steven budističke vjeroispovijesti, njezina želja je bila da se u prsten ugrade dijamanti u obliku zviježđa Velikog medveda i da se ugraviraju inicijali njezina i suprugova imena koje spaja srce, simbol ljubavi, koje vjerojatno i predstavlja njihova sina Kunzanga. Prsten je morao biti izrađen od žutog zlata, kao Budina boja kože – prosvijetljeno biće", ispričala je dizajnerica nakita Daniela Krakorova Komatović.

Steven Seagal Foto: Profimedia

Zbog glumčeve konstitucije prsten je izrađen u veličini 36, što je najveća muška veličina, a težio je 22 grama.

Iako su već godinama zajedno, par rijetko izlaže svoj privatni život javnosti, pa tako nije objavljena nijedna fotografija s njihova vjenčanja.

