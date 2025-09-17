Ma tko je to raznježio zvijezdu naše serije na setu?

Katarina Baban na društvenim se mrežama pohvalila preslatkim društvnom na setu serije ''U dobru i zlu''.

Naša glumica Katarina Baban, zvijezda serije ''U dobru i zlu'', na društvenim mrežama je pokazala kako izgleda njezin radni dan iza kamera.

Glumica je podijelila fotografije sa seta uz poruku:

''Neki setovi su bolji od drugih'', a odmah je bilo jasno i zašto.

Naime, društvo joj je pravila – mačka. Kako je poznato, Katarina je velika ljubiteljica mačaka, pa ne čudi da ju je upravo ovaj trenutak posebno razveselio.

Katarina Baban Foto: Instagram

Objava je ubrzo privukla mnoštvo pažnje i komentara pratitelja koji su se složili s glumicom da su setovi s četveronožnim prijateljima doista najbolji.

''Divne'', ''Lijep pozdrav'', pisali su pratitelji.

Serija u ''Dobru i zlu'' vratila se na male ekrane, a OVDJE pročitajte što nam je Baban rekla prije novih uzbudljivih trenutaka - najavila nam je jedno iznenađenje.

Katarina Baban - 4 Foto: Katarina Baban/Nova TV

Katarina Baban - 3 Foto: Katarina Baban/Nova TV

Katarina Baban - 1 Foto: Instagram

