Ma tko je to raznježio zvijezdu naše serije na setu?

Katarina Baban na društvenim se mrežama pohvalila preslatkim društvnom na setu serije ''U dobru i zlu''.
Glumica je podijelila fotografije sa seta uz poruku:
''Neki setovi su bolji od drugih'', a odmah je bilo jasno i zašto.
Naime, društvo joj je pravila – mačka. Kako je poznato, Katarina je velika ljubiteljica mačaka, pa ne čudi da ju je upravo ovaj trenutak posebno razveselio.
Katarina Baban Foto: Instagram
Objava je ubrzo privukla mnoštvo pažnje i komentara pratitelja koji su se složili s glumicom da su setovi s četveronožnim prijateljima doista najbolji.
''Divne'', ''Lijep pozdrav'', pisali su pratitelji.
Katarina Baban - 4 Foto: Katarina Baban/Nova TV
Katarina Baban - 3 Foto: Katarina Baban/Nova TV
Katarina Baban - 1 Foto: Instagram
