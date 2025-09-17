Tko je šarmantni sin Željka Krušlina Kruške? Naš je hvaljeni sportaš, a poznat je i van Hrvatske

Željko Krušlin Kruška ponosni je otac sina Filipa Krušlina koji je u životu uspješan baš kao i njegov otac.

Željko Krušlin Kruška jedno je od najpoznatijih imena domaće glazbene scene, a o svojoj obitelji rijetko voli govoriti u medijima.

Ipak, u posljednjem intervjuu za IN magazin progovorio je o sinu Filipu Krušlinu koji je naš uspješni košarkaš.

Dok je njegov otac osvajao publiku bezvremenskim hitovima, Filip je odlučio svoj put graditi na sportskom terenu – i to vrlo uspješno.

Rođen u Zagrebu 1989. godine, Filip je od najranijih dana bio okružen sportom, a svoj talent brusio je u Ciboni, gdje je i započeo seniorsku karijeru. Danas nastupa u francuskoj ligi, a prije toga branio je boje renomiranih klubova poput Cedevite, Cedevite Olimpije i talijanskog Dinamo Sassarija. Njegovi nastupi u hrvatskoj reprezentaciji, uključujući i odlazak na Olimpijske igre, potvrdili su ga kao jednog od najpouzdanijih bek-šutera koje Hrvatska ima.

I dok Filip niže sportske uspjehe, njegov otac, pjevač i bivši sportaš Željko Krušlin Kruška, nikada ne skriva emocije dok ga gleda na parketu. U razgovoru za IN magazin otkrio je koliko ga ponos i nervoza znaju obuzeti tijekom sinovih nastupa:

"Neću ponovit sve rečenice koje izgovaram kad on igra. Živciram se jako, sad sve manje, do momenta kad nije postao olimpijac, jer sam bivši sportaš pa sam imao potrebu sugerirati mu neke stvari. Tko sam ja da jednom olimpijcu solim pamet.''

36-godišnji Filip u sretnom je braku, a fotografiju s vjenčanja s predivnom brinetom podijelio je još 2018. godine.

Osim Filipa, Kruška je i otac dvije kćeri, Edite i Ivane, a kako one izgledaju pogledajte OVDJE.

