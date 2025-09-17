Što vi mislite o šeširu koji je Melania Trump odabrala za posjet britanskoj kraljevskoj obitelji?

Melania Trump privukla je pozornost u Velikoj Britaniji ogromnim šeširom na glavi, u anketi nam recite sviđa li vam se.

Tijekom službenog posjeta Ujedinjenom Kraljevstvu, prva dama SAD-a Melania Trump ponovno je bila u središtu pozornosti – ovoga puta zbog modnog detalja koji je izazvao lavinu komentara.

Na fotografijama s dočeka kod britanske kraljevske obitelji, Melania je odjenula strogu crnu kombinaciju koju je upotpunila ekstravagantnim šeširom širokog oboda u ljubičastoj nijansi. Iako je cjelokupni stajling djelovao glamurozno i besprijekorno krojen, šešir je zasjenio – doslovno – sve ostalo.

Obod je bio toliko velik da je u potpunosti prekrivao njezino lice, pa su mnogi komentirali kako prva dama "izgleda skriveno" ili kako "ne vidi što se događa ispred nje".

Neki su britanski mediji čak ocijenili da je ovakav odabir modnog dodatka neprimjeren protokolarnim događanjima na kojima je fokus trebao biti na domaćinima, a ne na modnim eksperimentima.

Melania se pojavila uz supruga Donalda Trumpa, dok su ih dočekali članovi britanske kraljevske obitelji. Posebnu pažnju privukao je kontrast između njezina dramatičnog crnog outfita i jarkih tonova koje su birale vojvotkinja od Cambridgea u bordo crvenoj te Camilla Parker Bowles u kraljevski plavoj.

Dok su ostale dame nosile klasične šešire koji nadopunjuju, ali ne preuzimaju glavnu ulogu, Melanijin izbor teško je bilo ignorirati.

Uz to, strani mediji pišu i kako je prekršila protokol jer se nije naklonila ni princezi Kate ni kraljici Camilli.

Nije prvi put da Melania Trump koristi modu kako bi poslala poruku. Njeni odjevni izbori često se analiziraju u svjetskim medijima, a šeširi su već nekoliko puta bili predmet rasprava. Onaj s inauguracije njenog supruga također je bio tema medija, prisjetite ga se OVDJE.

Široki obod stvorio je i poteškoće kad ju je Trump htio poljubiti, a video koji je nasmijao milijune diljem svijeta pogledajte OVDJE.

