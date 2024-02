Našeg glazbenika na važnom događaju došla je podržati kći koju rijetko viđamo, a pojavljuje se i u njegovu legendarnom spotu

Željko Krušlin Kruška predstavio je svoju prvu zbirku poezije u društvu supruge Ivane i kćeri Edite.

Frontmen grupe Latino Željko Krušlin Kruška u Zagrebu je predstavio svoju prvu zbirku poezije pod imenom "Divno je biti nekome nešto".

Na promociji su uz njega bile supruga Ivana Radaljac Krušlin, koja je poznata novinarka, te njihova kći Edita.

Željko je sa svoje dvije dame ponosno pozirao fotografima, a i na njihovim se licima vidjelo da su ponosne na njegov novi pothvat.

Inače, Edita se pojavljuje i u spotu za pjesmu grupe Latino "Divno je biti nekome nešto".

Željko ima i kćer Ivanu, koju je dobio kada su mu bile samo 23 godine, no za nju je doznao tek 15 godina kasnije.

"Da, to je kćerka koja mi se dogodila kad sam imao 23 godine, bio sam student i tek naknadno, nakon 15 godina sam saznao da mi je to kćer. Nije bilo vjerojatno želje ni mogućnosti da se sretnemo, poklopilo se s izlaskom CD-a i koncertom na Šalati pa je njena majka mogla lakše doći do mene. Ja nisam ni znao da se ona rodila. Veliki, veliki šok mi je to bio", ispričao je jednom prilikom u IN magazinu.

Željko je iz prethodnog braka ima i sina Filipa, koji je profesionalni košarkaš.

"Filip je u Italiji, igra već treću godinu košarku. Konačno igra za Dinamo, ali sa Sardinije, Dinamo Sassari, odlično mu ide", pohvalio se krajem prošle godine u IN magazinu, a tom je prilikom otkrio i da iščekuje treće unuče.

