Željko Krušlin postao je otac s 23 godine, ali da ima kćer saznao je tek 15 godina kasnije: "Bio mi je veliki šok"

Željko Krušlin Kruška s 23 godine prvi put je postao otac, ali da ima kćer, saznao je tek 15 godina kasnije. Ona se pojavljuje i u videospotu za njegovu pjesmu "Divno je biti nekome nešto". Kako je nastala ova pjesma, Kruška je otkrio za In Magazin Juliji Bačić Barać u novom izdanju rubrike "Tajne iz refrena".

Željko Krušlin Kruška je pjesmu "Divno je biti nekome nešto" napisao još 1978. godine, ali javnost je za nju čula tek 1993. godine.

"Ona je bila snimljena u jednoj unplugged verziji, bila je emitirana na radiju, ali nitko nije znao ni kako se zove, ni tko ju izvodi. Ali tek 1993. godine kad smo snimili prvi album je javnost za nju saznala. Bilo mi je važno da ta rečenica - divno je biti neko nešto, da ostane i da se oko nje vrti cijela radnja. Ja sam naime prelistavao bilježnicu svoje sestre koja je pisala pjesme i naišao sam na taj stih i onda sam rekao - seka mogu ja to iskoristiti za neku svoju pjesmu", prisjetio se Željko.

Pjesmu je nudio glazbenim urednicima i diskografskim kućama, ali oni su smatrali da je dovoljno komercijalna.



"Da, oni nisu vidjeli tu komercijalnu notu, svi su mahom odbijali", otkrio je.

Pjesmu je napisao za vrijeme studentskih dana, a Željko je otkrio i je li studija patio zbog glazbe.



"Ja mislim da je više glazba patila zbog studija, u ekonomskom tom miljeu se nisam dugo zadržao. Počeo sam na Filozofskom fakulteteu, s povijesti i etnologijom, tamo sam studirao s Johnnyem Štulićem iz Azre. Družili smo se u podrumu Filozofskog fakulteta, ispod stepenica je bio jedna prostor gdje smo se okupljali on, Jura Stublić, Darko Rundek", ispričao je Željko.



"Divno je biti nekome nešto" objavio je u ratnim godinama, a evo kakve su tada bile reakcije.

"Pa to su bile godine koje zrače većim optimizmom, nego što danas vrijeme u kojem živimo zrači. Tako da je pjesma, svi su mi rekli da im je ona ulijevala nadu, da ih je ispunjavala nekakvom nježnošću. Suštom suprotnošću od onog što su doživljavali na ratištu", izjavio je Željko.

Zanimiljiv videospot prati ovu pjesmu, snimao ga je u Tkalčićevoj ulici na način da je zaustavljavao djevojke, žene, slučajne prolaznice da budu u njemu.



"Režiser se sjetio da bi bilo dobro da se u taj spot unese jedna doza dokumentarnosti i imali smo sreću da su baš zgodne žene pristale biti u spotu", otkrio je.

U videospotu je i njegova kćer.

"Da, to je kćerka koja mi se dogodila kad sam imao 23 godine, bio sam student i tek naknadno, nakon 15 godina sam saznao da mi je to kćer. Nije bilo vjerojatno želje ni mogućnosti da se sretnemo, poklopilo se s izlaskom cd-a i koncertom na Šalati pa je njena majka mogla lakše doći do mene. Ja nisam ni znao da se ona rodila. Veliki, veliki šok mi je to bio. Danas bi mogli bi u boljim odnosima, vidjet ćemo što će život donijeti. Već dugo se nismo vidjeli, bilo bi zgodno da se vidimo", priznao je Željko.



A koja se priča krije iza pjesme "Gdje je ljubav, tu si ti"?



"Moj prijatelj Duško Mandić je radio na drugom albumu i skladao sam pjesme i prezentirao mu putem telefona varijante. I sad ja mislim da sam u prvoj varijanti imao ovako nešto i on je rekao ne, ne valja. Pjesma ti potone, moraš nešto drugo. U 2 sata je bila druga varijanta, u 6 treća, u 9 navečer sam odsvirao konačnu varijantu, a on pa too, zašto u 9 ujutro mi to nisi odsvirao", prisjetio se.

A kako je nastala pjesme "Kad bi tvoji jastuci"?

"Pitaju me jel to autobiografska pjesma, zato što ja pjevam ovako - kad bi tvoji jastuci progovorili mnogi bi se brakovi raspali", izjavio je Željko.



Još jedan vaš veliki stih "Gdje si bila cijelu noć", je li točno da je ta pjesma osvojila predzadnje mjesto na splitskom festivalu.

"Je, točno je. Od 22 pjesme koje su bile na festivalu, mi smo bili 21.", priznao je Željko.

Pjesme je pisao djevojkama, ali one nisu znale da su im posvećene.

"Nisu znale, nisam nikad rekao niti jednoj da je njoj posvećena, ali bilo je pjesama koje sam posvećivao ženama", rekao je Željko.

