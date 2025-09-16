Pretraži
Autor svevremenskih hitova

Divno je biti nekome nešto: 50 godina stvaralaštva Željka Krušlina Kruške!

Piše Jelena Prpoš/I.G., Danas @ 21:03 inMagazin komentari
Željko Krušlin Kruška Željko Krušlin Kruška Foto: In Magazin

Vječni dječak i romantik, ove godine slavi tri velike obljetnice. Željko Krušlin Kruška prisjetio se kako je bilo odrastati u dvorcu, otkrio nam je najbolji savjet koji mu je dala majka te koju je pjesmu posvetio supruzi. Njegovim glazbenim i životnim vremeplovom vodi vas Jelena Prpoš, a intervju možete poslušati u prilogu IN magazina.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Tragična životna priča glumice Sonje Savić
pala u ralje ovisnosti
Ljepotici kojoj se divila regija život je završio tragično: Prizor u stanu šokirao je liječnike
Danijela Dvornik se na Instagramu raspirala o ženama iznad 50 godina
''Većinu muškaraca...''
Objava Danijele Dvornik o ženama iznad 50 godina izazvala lavinu reakcija: ''Neka vas ne vrijeđa...''
Divno je biti nekome nešto: 50 godina stvaralaštva Željka Krušlina Kruške!
Autor svevremenskih hitova
Divno je biti nekome nešto: 50 godina stvaralaštva Željka Krušlina Kruške!
Kviz o filmovima ''Star Wars''
svemirska zabava
Neka sila bude s vama tijekom rješavanja ovog kviza o kultnom Star Warsu!
Marijana Puljak i Ivica Puljak slave 30. godišnjicu braka
30 godina ljubavi
Slavi se! Supruga bivšeg splitskog gradonačelnika pokazala neviđene svadbene fotke
U prvoj epizodi MasterChefa pregaču dobila majka Ivice Zubca,
kakva čast!
Majka našeg svjetski poznatog sportaša privukla je pažnju u prvoj epizodi MasterChefa!
Jagoda Kumrić i Konstantin Haag odlaze iz ''Kumova''
''Arrivederci...''
Zvijezde Kumova rastužile fanove: ''Vrijeme je za okrenuti novu stranicu...''
Maja Šuput u mini-haljini zaplesala na Vinkovačkim jesenima
na vinkovačkim jesenima
Kako joj stoji? Na ovako jednostavnu kombinaciju Maje Šuput nismo navikli
Kralj Charles prvi je britanski monarh na rimokatoličkom sprovodu u 400 godina
''Ovo je velik korak...''
Povijesni trenutak na tužnom ispraćaju! Kralj Charles prekršio stoljetnu tradiciju
Margot Robbie u neobičnoj haljini ukrala svu pozornost na crvenom tepihu
uže ne može biti!
Tijesni korzet stisnuo je atribute najpoznatije plavuše, a dramatični prorezi još su zanimljiviji
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Čelnik splitskog kotara upozorio sugrađane da se muškarac s kalašnjikovom šeće ulicom
Istraga u tijeku
Stigla dojava da se muškarac s kalašnjikovom šeće Splitom. Oglasila se policija i HDZ-ovac koji je digao uzbunu
Čovjek proglašen mrtvim i odvezen u mrtvačnicu; obitelj se došla oprostiti pa doživjela šok
Rijedak slučaj
Čovjek proglašen mrtvim i odvezen u mrtvačnicu: Obitelj se došla oprostiti pa doživjela šok za šokom
Novim Zakonom o naplati cestarine isključit će se plaćanje cestarine u gotovini
Stiže novi zakon
Cestarina se više neće moći plaćati gotovinom
show
U prvoj epizodi MasterChefa pregaču dobila majka Ivice Zubca,
kakva čast!
Majka našeg svjetski poznatog sportaša privukla je pažnju u prvoj epizodi MasterChefa!
Jagoda Kumrić i Konstantin Haag odlaze iz ''Kumova''
''Arrivederci...''
Zvijezde Kumova rastužile fanove: ''Vrijeme je za okrenuti novu stranicu...''
Maja Šuput u mini-haljini zaplesala na Vinkovačkim jesenima
na vinkovačkim jesenima
Kako joj stoji? Na ovako jednostavnu kombinaciju Maje Šuput nismo navikli
zdravlje
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Candida auris: Simptomi superinfekcije koja se širi Europom
Stigla je u hrvatske bolnice!
Candida auris: Simptomi superinfekcije koja se širi Europom
Skrivena prijetnja u vodi može ubiti vašeg psa u samo par minuta!
Upozorenje veterinarke
Skrivena prijetnja u vodi može ubiti vašeg psa u samo par minuta!
zabava
Samo u Dalmaciji! Scena ispred trgovine oduševila društven mreže
Zanimljivo
Samo u Dalmaciji! Scena ispred trgovine oduševila društvene mreže
Vlasnik problijedio kad je vidio srušeno stablo na autu, a onda je uslijedilo iznenađenje
Za dlaku!
Vlasnik problijedio kad je vidio srušeno stablo na autu, a onda je uslijedilo iznenađenje
Matematička zagonetka koja prkosi logici – samo rijetki nađu odgovor
Pokažite što znate!
Matematička zagonetka koja prkosi logici – samo rijetki nađu odgovor
tech
Ako imate ove modele telefona, možda je vrijeme da ih zamijenite i kupite nove
Vrijeme radi svoje…
Ako imate ove modele telefona, možda je vrijeme da ih zamijenite i kupite nove
NASA zagolicala maštu javnosti: U dolini Neretve pronađeni tragovi izvanzemaljskog života?
Na Marsu
NASA zagolicala maštu javnosti: U dolini Neretve pronađeni tragovi izvanzemaljskog života?
Slijedi velika promjena na tržištu rada: Evo tko će prvi ostati bez posla, prema Samu Altmanu
Mnoge su industrije ugrožene
Slijedi velika promjena na tržištu rada: Evo tko će prvi ostati bez posla, prema Samu Altmanu
sport
UFC neugodno iznenadio Antu Deliju! Kako je ovakvo što uopće moguće?
TJEDAN NAKON POBJEDE
UFC neugodno iznenadio Antu Deliju! Kako je ovakvo što uopće moguće?
Bobanovo zvono za uzbunu: Kako je moguće da u Dinamu to nisu vidjeli?
Komentar Ivice Mede
Bobanovo zvono za uzbunu: Kako je moguće da u Dinamu to nisu vidjeli?
Modrićev suigrač otkrio što je Luka napravio s nagradom za igrača utakmice: Italija ovo ne pamti
tako to rade vođe
Modrićev suigrač otkrio što je Luka napravio s nagradom za igrača utakmice: Italija ovo ne pamti
tv
U dobru i zlu: Dala mu je antibiotike, ali hoće li mu biti spasa?
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Dala mu je antibiotike, ali hoće li mu biti spasa?
MasterChef: MasterChef prvom epizodom nove sezone nadmašio konkurenciju! Večeras ne propustite nove specijalitete!
SAZNAJTE!
MasterChef prvom epizodom nadmašio konkurenciju! Večeras ne propustite doznati tko će se kući vratiti s pregačom!
Pogledajte što donosi finale sezone serije "Daleki grad"!
DALEKI GRAD
Pogledajte što donosi finale sezone serije "Daleki grad"!
putovanja
Tjedni jelovnik fina i brza jela 15. 9. do 21. 9. 2025.
Tjedni jelovnik
Zasitna su, fina i rade se bez puno muke: Sedam predobrih jela za svaki dan ovog tjedna
Najveće dječje igralište u Hrvatskoj
Ogromna zabava!
Odlična ideja za izlet: Otvoreno najveće dječje igralište u Hrvatskoj
Kulinarski grijeh ili ipak ne? Treba li prati gljive prije kuhanja?
Odaberite stranu
Kulinarski grijeh ili ipak ne? Treba li prati gljive prije kuhanja?
novac
Zagreb izbacio Kineze s natječaja - autobusi su im bili nekoliko milijuna jeftiniji, ali nisu imali HD monitore
Zagreb izbacio Kineze s natječaja - autobusi su im bili nekoliko milijuna jeftiniji, ali nisu imali HD monitore
Ovo je 10 najboljih država za umirovljenike, na sedmom mjestu i nama susjedna zemlja
Drugi život
Ovo je 10 najboljih država za umirovljenike, na sedmom mjestu i nama susjedna zemlja
Kako je slavni reper spasio posrnulo gospodarstvo jednog karipskog otoka
Odustao od Amerike
Kako je slavni reper spasio posrnulo gospodarstvo jednog karipskog otoka
lifestyle
Zagreb špica: Majica sa simpatičnim natpisom u street style izdanju
BAŠ SIMPATIČNO
"Draga mama"... Majica s porukom nasmijala je žene u centru Zagreba
Ulična moda Zagreb bluza s volanima
Tako ženstvena
Traperice plavokose dame iz centra Zagreba vizualno produžuju noge, ali bluza je ta koja je privukla sve poglede
Ljupka Gojić Mikić u haljini Dries Van Notena
Opet je zablistala
Haljina Ljupke Gojić Mikić je definicija elegancije s dozom odvažnosti
sve
U prvoj epizodi MasterChefa pregaču dobila majka Ivice Zubca,
kakva čast!
Majka našeg svjetski poznatog sportaša privukla je pažnju u prvoj epizodi MasterChefa!
Jagoda Kumrić i Konstantin Haag odlaze iz ''Kumova''
''Arrivederci...''
Zvijezde Kumova rastužile fanove: ''Vrijeme je za okrenuti novu stranicu...''
Zagreb špica: Majica sa simpatičnim natpisom u street style izdanju
BAŠ SIMPATIČNO
"Draga mama"... Majica s porukom nasmijala je žene u centru Zagreba
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene