Tatjana Jurić pokazala obiteljsku kuću na moru: ''Čeka na obnovu već šestu godinu...''

Tatjana Jurić pokazala je kuću svoje pokojne majke u Skradinu koju planira renovirati.

Voditeljica Tatjana Jurić na društvenim mrežama pokazala je svoju obiteljsku kuću pokraj Skradina koju je kupila 2019., a koja još uvijek čeka obnovu.

''Lijepa moja kućica. ''Mamina''. Naša! Čeka na obnovu već šestu godinu, jer uvijek ti fali jedan papir. Sve je procedura, sve je komplikacija. Ali! Ne mogu oni zakomplicirati, koliko je odlučnosti u meni. Obnovit ću je... pitanje je trenutka!'', napisala je.

Riječ je o kući koja se nalazi odmah pored rodne kuće njenog oca.

''Nalazi se odmah uz bok ''Ćaćine (rodne) kuće'' koju smo prije koju godinu, misleći da će mami dobro doći da pobjegne i od sebe i od drugih i od Alzheimera, uredili. Mama nikada, nikada nije došla i vidjela što smo od trošne djedovine uspjeli napraviti, ali zato će nas ova ruševina (koja će to ubrzo prestati biti), trajno podsjećati na to da se u životu broje samo oni trenuci u kojima nam život liči baš na ruševinu i zatim oni koji uslijede nakon njih, a koji sve to pretvaraju u - čistu ljepotu'', napisala je među ostalim 2019. godine.

Podsjetimo, Tatjanina majka Dragica preminula je početkom 2018., a borila se s Alzheimerovom bolešću.

Inače, Tatjana je ovo ljeto uzela jako dugačak godišnji, a kako je objasnila svoj neočekivani potez pročitajte OVDJE.

