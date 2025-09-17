Jedna od najpoznatijih svjetskih reperica potvrdila lijepu vijest nakon višetjednih šuškanja!

Reperica Cardi B potvrdila je višetjedne glasine koje kruže o njoj i partneru Stefonu Diggsu.

Jedna od najpoznatijih reperica na svijetu, Cardi B, potvrdila je da čeka dijete s partnerom Stefonom Diggsom.

Otkrila je to u emisiji CBS Mornings, samo dva dana prije izlaska njezina dugo očekivanog albuma Am I the Drama?.

Cardi B - 7 Foto: Profimedia

Cardi B - 9 Foto: Profimedia

"Uzbuđena sam. Sretna. Osjećam se snažno i moćno dok sve ovo radim – i stvaram dijete i izbacujem album", izjavila je Cardi B tijekom intervjua s voditeljicom Gayle King.

Pogledaji ovo Celebrity Kako izgleda unutašnjost dvorca Windsora u kojem kraljevska obitelj ugošćuje američkog predsjednika?

Dodala je kako su ona i Diggs jedno drugome velika podrška te da dijele sličnu ambiciju. "Nikad nismo zadovoljni, uvijek želimo više."

Cardi B announces her fourth pregnancy. pic.twitter.com/5OnVdicKf4 — Pop Base (@PopBase) September 17, 2025

Cardi B i Diggs počeli su se viđati krajem 2023., nekoliko mjeseci nakon što je reperica podnijela zahtjev za razvod od bivšeg supruga, rapera Offseta, s kojim ima troje djece.

Cardi B i Offset (Foto: Instagram) Foto: Instagram

Cardi B i Offset (Foto: Instagram) Foto: Instagram

Razvod je finaliziran u prosincu nakon javne svađe na društvenim mrežama, u kojoj su razmijenjene teške optužbe, a neke od njih pogledajte OVDJE.

Pogledaji ovo Celebrity Što vi mislite o šeširu koji je Melania Trump odabrala za posjet britanskoj kraljevskoj obitelji?

Nakon što su u veljači viđeni zajedno u Miamiju, veza između Cardi B i Diggsa postala je sve vidljivija. U travnju su zajedno nastupili na festivalu Coachella, a u svibnju su svoju vezu javno potvrdili poljupcima uz parket tijekom NBA utakmice u New Yorku.

Cardi B Foto: Profimedia

Cardi B (Foto: Profimedia) Foto: profimedia

Cardi B - 4 Foto: Profimedia

Galerija 13 13 13 13 13

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity ''Kakav otac, takav sin'' Izabel Kovačić podijelila zajedničke trenutke Matea i njihovog provorođenca

1/36 >> Pogledaji ovu galeriju +31 Celebrity Kako izgleda unutašnjost dvorca Windsora u kojem kraljevska obitelj ugošćuje američkog predsjednika?

Pogledaji ovo Celebrity Kako izgleda zgodni sin Ivana Turudića? O samozatajnom mladiću samo se ovo zna