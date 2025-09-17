Maja Šuput otkrila na što nikad ne bi pristala u vezi: ''Ne volim lažove, mamine sinove, prevarante ...''

Maja Šuput već godinama slovi kao kraljica dobre zabave, a posebno je povezana upravo sa slavonskom publikom. Što misli o karakteru Slavonaca, pristaje li na kompromise u vezi te gdje povlači crtu - saznao je naš Marko Štefanac za IN magazin.

Na pozornici Vinkovačkih jeseni, Maja Šuput pokazuje zašto je već godinama jedna od omiljenih pjevačica. Publika u Slavoniji posebno joj je draga, a na jubilarnim 60. Vinkovačkim jesenima, potvrdila je tu vezu.

''Karakterno mislim da su iznimno veseli, opušteni, neopterećeni, gostoljubivi. Daj mi da jedem, daj mi da pijem, daj da se veselimo. Nisu opterećeni kao ljudi u Zagrebu – što sam obukao, kako izgledam, nego je više duševno stanje – da nam je lijepo, da smo svi dobro, neka toplija varijanta'', govori Maja te otkriva da je Svatovska Slavoncima najdraža pjesma, a da je kolo odavno naučila plesati.

Maja Šuput Foto: In Magazin

''Ja sam kao mala išla na folklor. Tako da, super mi je išlo kolo onda. Nisam ga od onda plesala, ali, kako sam ja jako ritmična i poslije sam išla na sve plesove, sigurna sam da bi briljirala, samo bi mi trebalo sad malo poduke. I volim gledati kad ljudi dobro plesu kolo. Stvarno to volim gledati jer mislim da to nije ono kao što neki u nekim mlađim generacijama, malo se sprdaju s tim. To je zaista ples, to je zaista tehnika i to zaista treba znati. Tako da jako, jako cijenim to''.

I dok je na pozornici vesela i energična, u privatnom životu ima jasne granice i principe. Zanimalo nas je kako ljubav.

''Ljubav? Ljubaaav odlično''. kaže.

In Magazin: Maja Šuput - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

Kakav bi trebao biti muškarac koji bi se njoj svidio?

''Ja mislim da su nekakve moje želje i... Ah, ne znam. Mislim da je ono što ja tražim zapravo nešto što svaka žena traži, da je čovjek normalan, da te voli, da je pristojan''.

Na što ne bi nikad pristala u vezi i gdje povlači crtu?

''A ne bi pristala na puno toga. Kada dođeš u neke moje godine, onda je puno stvari više na koje ne bi pristao, nego nove na koje bi pristao. Tako da, ovaj, klasika. Ne da ti se biti s nekim tko nije svoja osoba, tko laže, tko mulja, neki egotriper, neki ono... Mekani tip, u smislu, ono... Ne mogu biti veći muškarac od muškarca, to mi se isto ne da. Ne volim lažove, mamine sinove, ne volim prevarante i tako. Ono, klasika. Mislim, niš' novo'', rekla je Maja u svom stilu.

Maja Šuput i ovog je puta užarila atmosferu u Vinkovcima, a veselje i dobra energija u tom slavonskom gradu još uvijek traje.

