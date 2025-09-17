Au! Pripijena haljina savršeno se ocrtavala na bujnim oblinama popularne reperice

Reperica Saweetie privukla sve poglede na ulici u pripijenoj haljini koja je istaknula njene atribute.

Na najnovijim fotografijama svjetski poznata reperica Saweetie pojavila se u elegantnoj i upečatljivoj haljini jarke crvene boje koja savršeno naglašava njenu figuru.

Haljina ima duboki dekolte, tijesne je kroja i prati svaki pokret tijela, dok transparentni dijelovi i lepršavi materijal dodaju dašak glamura i provokacije.

Saweetie - 15 Foto: Profimedia

Saweetie - 14 Foto: Profimedia

Saweetie je poznata po tome da voli eksperimentirati s modom, stoga njen stajling ovoga puta ne iznenađuje — ali sigurno privlači pažnju.

Saweetie - 8 Foto: Profimedia

Saweetie - 4 Foto: Profimedia

Tko je Saweetie?

Rođena je kao Diamonté Quiava Valentin Harper 2. srpnja 1993. godine u Santa Clari, Kalifornija. Majka joj je Trinidad Valentin, s filipinskim i kineskim korijenima, a otac Johnny Harper afroameričkog podrijetla.

Saweetie - 2 Foto: Profimedia

Pisati je počela već sa 13 godina. Pohađala je Merrill F. West High School u Tracyju, zatim Monterey Trail High School u Elk Groveu. Nakon srednje škole studirala je komunikacije i biznis, prvo na San Diego State University, potom se prebacila i diplomirala na University of Southern California.

Saweetie - 1 Foto: Profimedia

Saweetie - 6 Foto: Profimedia

Prvi veliki proboj imala je 2017. hitom ''Icy Grl'', koji joj je donio veliku popularnost.

Do danas je izdala nekoliko hitova poput ''My Type'', ''Best Friend'' s Dojom Cat, ''boffum'' te druge.

Bivša veza s reperom Quavom bila je predmet velikog interesa medija. Iako su se razišli 2021., taj period je ostavio trag u njenim pjesmama i javnim nastupima. U rujnu ove godine pojavili su se medijski napisi kako ljubi nogometaša Jadona Sancha.

Saweetie - 13 Foto: Profimedia

Saweetie - 10 Foto: Profimedia

