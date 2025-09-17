Nela Kocsis iskreno o tome vidi li se pred oltarom: ''Sad u ovim godinama mogu reći...''

Iako se damama godine ne otkrivaju, osječka glumica sa zagrebačkom adresom Nela Kocsis svoje ne skriva. Otvoreno je otkrila da je ovih dana proslavila 55. rođendan. Našoj Dijani Kardum za IN magazin ispričala je zašto je usporila životni tempo te vidi li se pred oltarom.

Iako se na prvi pogled ne bi reklo, glumica Nela Kocsis ovih je dana na rođendanskoj torti ugasila 55. svjećica.



''Inače sam slavila redovito rođendane, ali nakon 50. sam rekla da ću slaviti svaki peti. Slavila sam 50, sad je 55. Nešto u duetu, uvijek s nekim prijateljima. Kompletiramo da ne budem samo ja.''

I pred kamerama i na pozornici utjelovila je i heroine i tragičarke, no u jednoj se sceni u privatnom životu nije mogla vidjeti - pred oltarom.

''Sad u ovim godinama mogu reći - ajde, neka probam, baš da vidim kako je. Ali što ovaj drugi prijatelj kaže, sad imaš 55, više ti se i ne isplati za tako malo da se udaješ'', šali se Nela.

S 55 godina Nela se može pohvaliti itekako dobrom linijom, na kojoj joj zavide i mnogo mlađe.



''U životu valjda nisam prešla 60 kilograma, jednostavno apetit mi je ogroman, ali pazim jer nakon što pređem 60 kila, nedavno sam imala 63, doslovno nisam mogla hodat, moje tijelo nije naviknulo na tu količinu, osjećala sam se strašno tromo. Nisam mogla ni obuću obuti na noge. Nisam mogla one svakodnevne stvari s takvim elanom radit kao prije. Sve mi je bilo teško i onda sam shvatila da je to težina i da na to moram paziti.''

''Ja sam gimnastiku trenirala kao dijete, pa je sport nekako uvijek ostao moja ljubav. Ali naš posao glumački je jako dinamičan, jako iscrpi čovjeka, još pogotovo ako imate predstave na različitim mjestima, pa morate i voziti, znači vi ste cijeli dan na nogama. Ali, kažem, proizvodnja emocija je isto težak posao.''

Jednom je prilikom izjavila kako je u minusima zbog brze vožnje, no s godinama je stala na kočnicu, i u automobilu i u životu.

''Malo sam si nakon 34 godine u turbomašini zaustavila kočnice. Baš nekako u jeku tih mojih promjena, perimenopauze i menopauze. Napravila sam si jednu stanku. Osjećala sam se iscrpljeno u jednom trenutku. Kažem, težak je ovo posao, uvijek proizvodite neke emocije i prijepodne i poslijepodne, a svoje opet osjećaje morate negdje i svoje probleme morate strpat pod tepih da biste interpretirali probleme nekih likova.''

Tijelo zna kad treba pauzu – i Nela ga je napokon počela slušati. Menopauza joj nije stala na put – ali jest rekla: uspori.



''Sve žene nemaju baš unisone tegobe, nego imaju slične, neke malo izraženije, neke malo manje izražene, kao što su nesanica, znojenje, oscilacija u raspoloženju, emotivni neki, k srcu sve uzimate, mislite da je cijeli svijet protiv vas, da vas nitko ne razumije, upadnete u depresiju, ali zaista kažem ti svi simptomi, tegobe, oni se lagano ušunjaju u nas.To nije nekako da sad navala pa da su oni u svom punom efektu, u zenitu, nego lagano nastaju te promjene i mi zaista stalno mislimo i pridajemo značaj tome da je uzrok tome nešto drugo. Međutim, lagano treba osluškivati svoje tijelo, svaku malu, bez obzira na to koliko je rano. Ako primjetite nešto, razmislite da je uzrok perimenopauza ili menopauza, da nije uzrok da ste vi poludjeli, da ste postali živčani, da nemate razumijevanje ni za koga'', govori.

Glumački posao joj je prva ljubav, no kad je korona ugasila svjetla pozornice, nakratko je otišla u poslovne vode, točnije ugostiteljstvo.



''Ja sam pokušala, međutim shvatila sam da ne ide. Nešto sam se ubacila u nekakav biznis, nešto za vrijeme korone, kad sam vidjela da se ne mogu osloniti samo na svoju profesiju. Kazališta su bila zatvorena, setovi filmski i setovi serija su bili zatvoreni, ništa se nije radilo. Kazališne predstave, čak i kad smo ih napravili, bile su otkazane. Tako da sam morala pronaći još nešto u sebi što me zanima i što sam htjela ostvariti u tom trenutku. Nečim se drugim baviti, a ne samo glumom. Međutim, vratila sam se glumi.''

U matičnom je kazalištu čekaju predstave, a priprema se i nešto novo. Naime, redatelj Zrinko Ogresta režirat će jednu predstavu kod njih.



''Miris, zlato i tamjan, i to je Zrinkova prva kazališna režija, tako da se radujemo tom susretu.''

Raduje se i susretima s novim likovima kakve još nije imala priliku utjeloviti. A mi joj za rođendan želimo još mnogo takvih.

