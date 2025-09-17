Kate Middleton zablistala s tijarom pokojne Diane, haljina tek oduzima dah

Kate Middleton zablistala u dijelu Dianaine ostavštine na banketu s Donaldom i Melanijom Trump.

Na državnom banketu održanom u dvorcu Windsor povodom posjeta američkog predsjednika Donalda Trumpa i supruge Melanije Trump, svojim izdanjem Kate Middleton očarala je javnost.

Posebno je dojmljivo bilo što je Kate za ovu svečanu priliku odabrala tijaru princeze Diane, naslijeđe koje u sebi nosi emotivnu i povijesnu snagu.

Kate je svoju ulogu te večeri podignula na razinu prave kraljevske bajke: haljina Philippe Lepley ukrašena je ručno izvezenom zlatnom čipkom – kombinacija sofisticiranosti i elegancije koja je savršeno pasala uz tijaru.

Uz to, princeza je nosila i naušnice koje su ranije pripadale kraljici Elizabeti, čime je dodatno naglasila kontinuitet i poštovanje prema kraljevskoj baštini.

Prije banketa, Kate je pozirala i za fotografiju sa suprugom budućim kraljem princem Williamom.

