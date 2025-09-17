Kate Middleton zablistala s tijarom pokojne Diane, haljina tek oduzima dah

Kate Middleton zablistala u dijelu Dianaine ostavštine na banketu s Donaldom i Melanijom Trump.
Na državnom banketu održanom u dvorcu Windsor povodom posjeta američkog predsjednika Donalda Trumpa i supruge Melanije Trump, svojim izdanjem Kate Middleton očarala je javnost.3 vijesti o kojima se priča ''Arrivederci...'' Zvijezde Kumova rastužile fanove: ''Vrijeme je za okrenuti novu stranicu...'' ''Ovo je velik korak...'' Povijesni trenutak na tužnom ispraćaju! Kralj Charles prekršio stoljetnu tradiciju ''bože, pa divni su'' ''Kakav otac, takav sin'': Izabel Kovačić podijelila zajedničke trenutke Matea i njihova provorođenca
Posebno je dojmljivo bilo što je Kate za ovu svečanu priliku odabrala tijaru princeze Diane, naslijeđe koje u sebi nosi emotivnu i povijesnu snagu.
Kate Middleton - 1 Foto: Profimedia
Kate Middleton - 3 Foto: Profimedia
Kate je svoju ulogu te večeri podignula na razinu prave kraljevske bajke: haljina Philippe Lepley ukrašena je ručno izvezenom zlatnom čipkom – kombinacija sofisticiranosti i elegancije koja je savršeno pasala uz tijaru.
Kate Middleton - 4 Foto: Profimedia
Donald i Melania Trump Foto: Profimedia
Uz to, princeza je nosila i naušnice koje su ranije pripadale kraljici Elizabeti, čime je dodatno naglasila kontinuitet i poštovanje prema kraljevskoj baštini.
Pogledaji ovo inMagazin Domenica nam otkrila čuju li se svadbena zvona: ''Nastavljamo rasti zajedno...''
Prije banketa, Kate je pozirala i za fotografiju sa suprugom budućim kraljem princem Williamom.
OVDJE pogledajte čudan trenutak razgovora Camille i Melanije o kojem svi pričaju, za sve je kriva Kate.
Kate Middleton, kraljica Camila i Melania Trump Foto: Profimedia
Kate Middleton, princ William, Donald Trump, Melania Trump Foto: Profimedia
Galerija 24 24 24 24 24
Pogledaji ovo Celebrity Tatjana Jurić pokazala obiteljsku kuću na moru: ''Čeka na obnovu već šestu godinu...''
1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Celebrity Provokativni prorezi na pomno odabranom mjestu otkrili su njene tangice
1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Au! Pripijena haljina savršeno se ocrtavala na bujnim oblinama popularne reperice
Pogledaji ovo Celebrity Tko je šarmantni sin Željka Krušlina Kruške? Naš je hvaljeni sportaš, a poznat je i izvan Hrvatske