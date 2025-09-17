Domenica nam otkrila čuju li se svadbena zvona: ''Nastavljamo rasti zajedno...''

Dok su se mnogi vratili u uobičajen raspored, to nije slučaj kod simpatične Domenice Žuvele. Ova pjevačica napunila je baterije na rodnoj Korčuli i spremna je za nadolazeću jesen. Kako je provela poseban dejt na moru, čuju li se svadbena zvona te čime ju je osvojio njezin Ivan, saznajte u priči Dine Stošića za IN magazin.

Ljeto možda službeno završava, ali za Domenicu Žuvelu ono još itekako traje! Jer kad si Dalmatinka, sunce nosiš posvuda sa sobom.



''Ja imam osjećaj da meni još ljeto traje. Ja sam osoba koja se inače kupa do 11. mjeseca, tako da smo tek u devetom. Ali, definitivno sam napunila baterije. Bila sam skoro pet tjedana na Korčuli i doslovno sam se resetirala, prepunila baterije i baš sam spremna za nadolazeću jesen''.

Punjenje baterija nije bilo samo za tijelo, već i za dušu. Red mora, red mira, a uz sve to, pjevačica je oduševila svoje pratitelje na Instagramu posebnim dejtom. Hobotnica ispod peke, a za stolom njezini najmiliji - baka i djed.

'' Ja toliko volim svoju babu i didu, kako ih zovem po otočki. I toliko sam sretna jer stvarno svaki trenutak koji mogu provodim s njima. Naravno, čim se probudim, odmah bih išla k njima, jer smo doslovno vrata do vrata, prvi susjedi. Došla bih ujutro i pričala s babom. Onda bi mi se požalila da želi hobotnicu, nešto da joj netko spremi, jer je ona inače ta koja okuplja nas sve i uvijek sprema. Zato sam ih odvela na mini dejt i toliko mi je drago zbog toga. Toliko volim provoditi vrijeme s njima i stvarno su mi oni jedni od najvažnijih u životu''.

A posebno mjesto u njezinu zivotu ima Ivan, s kojim je u dugogodišnjoj vezi. Domenica nam je otkrila vidi li se uskoro u braku.

''Joj, kakvo pitanje... Mi smo se upoznali kad smo bili, doslovno djeca i zajedno smo rasli. Taj rast i praćenje jedno drugog, međusobno razumijevanje, to je nešto što nas je povezalo i nastavljamo rasti zajedno. Mislim da je to najvažnije u svakoj vezi. Nije da razmišljam o svojima, niti razmišljam o vjenčanju. Ono, mislim da sigurno još neće biti, a sad kada bude, valjda ćete znat''.



Uz sve ljude koji joj pune srce, jedna šapica ipak ima posebno mjesto. Njezina Zara nije samo pas, već i najbolja prijateljica, a nedavno je proslavila deveti rođendan. Kako stari, Zara sve više karakterom nalikuje na simpatičnu Domenicu.



''Rekla bih da je povukla dosta mojih crta i pokupila neke moje navike, s obzirom da provodim puno vremena s njom. Ali, s druge strane, ponekad bih voljela da je malo tvrdoglavija i da je više pas''.

Eksperimentiranje u studiju za nju je poput ronjenja ljeti, zaroniš, istražiš pa se vratiš na sigurno. A njezina sigurna zona je prepoznatljiv pop zvuk.

''Joj, ja ti nekako pokušavam uvijek eksperimentirati, i to radim dok sam u studiju, ali se na kraju opet vratim onome što ja jesam. Smatram da su ljudi već prepoznali moj zvuk, nešto što im je simpatično. Kad mi netko kaže: "Ovo je tvoja pjesma," to mi je stvarno drago. Tako je bilo i sa "Stracciatellom".

Iako na prvu djeluje smireno, Domenica tvrdi da ima svoju dozu upečatljivog dalmatinskog dišpeta.

''Mislim da moji najbliži znaju moje trenutke kad nisam mirna i sigurno se ne bi složili da jesam. Ne bih ni ja, ali generalno sam smirenija osoba i reagiram na situacije kad treba. Mislim da mi i škorpion u horoskopu daje tu dodatnu energiju''.

Domenica je pokazala da su glazba, obitelj i iskrenost njezina prava snaga. S osmijehom i planovima, spremna je za novu jesensku priču, a mi jedva čekamo slušati što će nam sljedeće donijeti.

