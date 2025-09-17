Provokativni prorezi na pomno odabranom mjestu otkrili su njene tangice

Myleene Klass u čipkastoj haljini s prorezima privukla je pozornost na ulicama Londona.

Poznata britanska glazbenica, voditeljica i model Myleene Klass ponovno je privukla poglede svojim modnim izborom na crvenom tepihu.

Fanovi, fotografi i mediji ostali su zatečeni njezinim odvažnim stylingom – prozirnom crnom haljinom u kojoj se jasno nazire čipka, linija tijela i donje rublje.

Myleene Klass - 11 Foto: Profimedia

Myleene Klass - 5 Foto: Profimedia

Myleene Klass - 7 Foto: Profimedia

Myleene Klass - 14 Foto: Profimedia

Tko je Myleene Klass?

Myleene Angela Klass rođena je 6. travnja 1978. u Great Yarmouthu, Norfolk, Engleska. Otac je austrijskog podrijetla, majka je Filipinka.

Myleene Klass - 4 Foto: Profimedia

Prvi veliki uspjeh doživjela je kao članica pop grupe Hear'Say, koja je nastala iz britanskog reality showa Popstars početkom 2000-ih. Nakon raspada grupe, Klass je razvila solo karijeru, izdaje albume klasične crossover glazbe, kombinira klavir, glas i klasične aranžmane s modernijim elementima.

Myleene Klass - 12 Foto: Profimedia

Uz glazbu, Klass je etablirana medijska figura. Vodila je razne televizijske formate (poput ''The One Show'', ''Popstar to Operastar'' i drugih), često je bila članica panel emisija, glazbenih i zabavnih showova. Na radiju je stalna licnost – Classic FM je jedna od postaja na kojoj je dugo godina prisutna.

Myleene Klass - 10 Foto: Profimedia

Myleene Klass - 8 Foto: Profimedia

Myleene ima troje djece. Bila je u braku s Grahamom Quinnom, danas je u vezi sa Simonom Motsonom.

Aktivno se bavi humanitarnim radom, podržava razne kampanje, naročito u području ženskog zdravlja, a nedavno je i počasno priznanje dobila (MBE) za doprinos u tom području.

