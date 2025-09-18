Što je točno Jimmy Kimmel rekao o ubijenom Kirku i zašto mu se karijera ugasila preko noći?

Američkom voditelju ukinuta je emisija na neodređeno vrijeme.

Televizijska mreža ABC objavila je kako se emisija "Jimmy Kimmel Live!" privremeno uklanja iz programa, i to na neodređeno vrijeme, nakon što je voditelj u svojoj posljednjoj epizodi izazvao lavinu reakcija zbog komentara o ubojstvu Charlieja Kirka.

Kimmel koji je poznat po čestim kritikama na račun Donalda Trumpa u svojoj kasnonoćnoj humorističnoj emisiji, ovog je puta naišao na snažan val osuda, piše Daily Mail.

Jimmy Kimmel Foto: Profimedia

"MAGA očajnički pokušava okarakterizirati ovog klinca koji je ubio Charlieja Kirka kao bilo što drugo osim kao jednog od njih i čini sve što može kako bi time prikupila političke bodove'', rekao je u emisiji.

U istom segmentu emisije prikazana je i Trumpova izjava koji je komentirao gubitak prijatelja.

"Mislim da sam vrlo dobro. I, usput, tamo gdje vidite sve one kamione, upravo je počela izgradnja nove plesne dvorane u Bijeloj kući'', rekao je.

Jimmy Kimmel Foto: Profimedia

Kimmel se narugao Trumpu, komentirajući kako je on "u četvrtoj fazi žalovanja – fazi gradnje".

"Ovo nije način na koji odrasla osoba žali za prijateljem. Ovo je kao kad četverogodišnjak oplakuje zlatnu ribicu," dodao je Kimmel.

Jimmy Kimmel Foto: Afp

Američki predsjednik, koji je više puta vršio pritisak na televizijske kuće da prestanu emitirati sadržaj koji je smatrao neprikladnim, proslavio je vijest u objavi na društvenim mrežama.

"Čestitam ABC-ju što je konačno skupio hrabrost učiniti ono što se moralo učiniti", objavio je Trump, a ostale voditelje kasnonoćnih emisija - Jimmyja Fallona i Setha Meyersa nazvao je potpunim gubitnicima.

Podijeljene reakcije javnosti

Predsjednik američkog regulatora komunikacija Brendan Carr izjavio je da je Kimmel pokazao "najbolesnije moguće ponašanje" te pozvao Disney da poduzme mjere. Demokrati su zauzvrat kritizirali uklanjanje Kimmela iz etera, a senator Ed Markey to je nazvao cenzurom. I brojne slavne osobe javno su osudile odluku ABC-ja o uklanjanju Jimmyja Kimmela s televizije, a njihove reakcije izazvale su snažan odjek na društvenim mrežama.

Glumica Jamie Lee Curtis podijelila je na Instagramu fotografiju Kimmela uz njegov citat.

"Ne mislim da bi itko trebao biti otkazan. Zaista ne mislim'', stoji uz fotku.

Jamie Lee Curtis na Instagramu Foto: Instagram

Pridružila joj se i glazbenica Halsey.

"Nalazimo se u fazi fašizma gdje se prijavljuju prijatelji i susjedi, sve je pod cenzurom i propagandom – ako već nekome nije jasno'', poručila je.

Halsey na Instagramu Foto: Instagram

John Legend je podijelio objavu Davida Fruma, koja kritizira političke pritiske na medije:

"Kako se usuđujete nazvati nas fašistima samo zato što naši ljudi prijete medijima ako njihovi komičari ne govore što im se kaže?"

John Legend na Instagramu Foto: Instagram

Ben Stiller je na X-u kratko komentirao:

"Ovo nije u redu."

Politički komentator i voditelj MSNBC-a Chris Hayes također je sve prokomentirao na X-u.

"Ovo je najdirektniji napad državnih struktura na slobodu govora koji sam ikada vidio – i to uvjerljivo."

This is the most straightforward attack on free speech from state actors I've ever seen in my life and it's not even close. https://t.co/uMjEZkIpat — Chris Hayes (@chrislhayes) September 17, 2025

