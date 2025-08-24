Ruka Donalda Trumpa potaknula teorije o njegovom zdravstvenom problemu

Nova mrlja na ruci Donalda Trumpa ponovno je potaknula rasprave o njegovu zdravlju i izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama.

Američka javnost ponovno raspravlja o zdravstvenom stanju Donalda Trumpa nakon što su na njegovim rukama primijećeni tragovi koji izgledaju kao da su prekriveni šminkom. Nije prvi put da su na koži 79-godišnjeg predsjednika uočene modrice.

Najnovija fotografija, snimljena u Washingtonu, prikazuje tamnu mrlju na njegovoj ruci. Istog dana, tijekom susreta s predsjednikom FIFA-e Giannijem Infantinom u Bijeloj kući, Trump je više puta pokušao desnu ruku prikriti lijevom.

Donald Trump - 1 Foto: Profimedia

Mediji podsjećaju da je ranije ove godine objavljeno kako Trump pati od kronične venske insuficijencije, bolesti koja uzrokuje oticanje i nakupljanje krvi, što je već bilo vidljivo na njegovim gležnjevima.

Nova snimka ubrzo je postala viralna, a društvene mreže ispunile su razne teorije. Dok dio korisnika vjeruje da je riječ o modrici i znaku slabijeg zdravlja, drugi su se odlučili na šalu.

Donald Trump Foto: Profimedia

Donald Trump Foto: Profimedia

"Ovog čovjeka treba odvesti u Sephoru", napisao je jedan korisnik, dok su drugi podsjetili da bi predsjednik trebao biti dobar u prikrivanju. Nije izostao ni komentar u kojem se poziva da objavi Epsteinove dosjee.

Donald Trump Foto: Profimedia

Donald Trump - 4 Foto: Profimedia

Iz Trumpova tabora ranije su poručivali da modrice nastaju zbog brojnih rukovanja, a slično se primijetilo i tijekom njegovih susreta s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom.

Stručnjaci, pak, naglašavaju da starija koža gubi elastičnost i zaštitni sloj, zbog čega je sklonija modricama.

