Veliki New York Times se raspisao o Thompsonu: "Kontroverza koja traje desetljećima..."

New York Times piše kako Thompson na koncertima okuplja tisuće ljudi i koristi ustaški pozdrav, što jedni vide kao veličanje fašizma, a drugi kao izraz domoljublja.

Američki New York Times u opsežnom je članku analizirao fenomen Marka Perkovića Thompsona i njegovih koncerata, naglašavajući da na njegove nastupe dolaze i pojedini pripadnici državnog vrha. U tekstu se piše kako glazbenik kroz ustaški pozdrav budi uspomene na najmračnije razdoblje povijesti.

"Stotine dronova iscrtale su na noćnom nebu Djevicu Mariju, anđele i križ dok je Marko Perković pjevao na pozornici, a pirotehnika je slala plamen i vatromet u zrak. Tada je krenuo uvod njegove najpoznatije pjesme. Golema gomila je urlala, palile su se baklje. Pjevač, poznatiji kao Thompson, poveo je svoje obožavatelje u izvikivanju ratnog pozdrava hrvatske fašističke vlade iz Drugog svjetskog rata", stoji u članku NYT-a.

Za dom! – povikao je.

Spremni! – odgovorila je gomila", navodi list.

Marko Perković Thomspon - 2 Foto: Zvonimir Barisin/Pixsell

Marko Perković Thompson Foto: Josip Mikacic/Pixsell

Dalje pišu kako Thompson već tri desetljeća u pjesmama koristi nacionalističku retoriku, predstavljajući sebe i obožavatelje kao čuvare hrvatske tradicije. Nedavni koncert u Zagrebu, prema riječima organizatora, okupio je pola milijuna ljudi, dok je mjesec dana poslije u Sinju nastupao pred 150.000 posjetitelja. Na oba događaja publika je nosila odjeću s obilježjima koja podsjećaju na uniforme ustaša, a neki i majice s ratnim pozdravom.

Pogledaji ovo Celebrity Ana Nikolić pretučena, objavila jeziv video: Što se događa?

Podsjeća se i na brutalnost ustaškog režima u Drugom svjetskom ratu, kao i na reakcije nakon zagrebačkog koncerta – Europska komisija osudila je svako veličanje fašizma, dok je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić nastup nazvao promocijom "neonacističkih vrijednosti".

Profesor povijesti Hrvoje Klasić u razgovoru za NYT ističe da Thompsonov imidž ima i prizvuk "zabranjenog voća".

Thompson u Sinju - 6 Foto: Josip Mikacic/Pixsell

Thompson u Sinju - 4 Foto: Josip Mikacic/Pixsell

"Desetljećima je Thompson vrlo kontroverzna figura i, kako to obično biva, posebno među mladima, ali ne samo njima, ono što je zabranjeno postaje posebno intrigantno i zanimljivo", rekao je Klasić.

Obranu korištenja pozdrava pronašao je u odluci hrvatskog suda prema kojoj to ne predstavlja govor mržnje ako se koristi u kontekstu obilježavanja Domovinskog rata.

Pogledaji ovo Celebrity Srpski pjevač na binu iznio janje na ražnju pa ga jeo, kapljice masti padale po fanovima

U članku se navodi i da je Thompsonova popularnost posljednjih godina dodatno porasla, a njegove pjesme postale su nezaobilazne na domoljubnim proslavama. Spominje se i susret s premijerom Andrejem Plenkovićem, kao i priznanje ministra obrane Ivana Anušića da je i sam sudjelovao u povicima s pozornice.

Thompson u Sinju - 2 Foto: Josip Mikacic/Pixsell

Thompson u Sinju - 8 Foto: Josip Mikacic/Pixsell

Za kritičare on je provokator koji romantizira fašističku prošlost, dok ga obožavatelji smatraju simbolom hrvatstva.

"On je jedini koji ostaje vjeran domovini", izjavio je Marin Bilandžija, posjetitelj koncerta u Sinju.

Veteran Davor Perkov odbacio je optužbe da se radi o fašističkim simbolima.

Galerija 26 26 26 26 26

"Kažu: 'Hrvatska voli svakoga. Volimo Srbe. Volimo Bošnjake'", rekao je, dodavši da su se značenja simbola promijenila 1990-ih.

"Današnja djeca više se neće morati boriti. Mi smo se za to pobrinuli", rekao je. Thompsonova glazba, zaključuje, odražava i osjetljivu i borbenu stranu Hrvata.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Rijetka zajednička pojava Kolinde i supruga Jakova s posebnim povodom!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Majin Bloom skratio kosu, a završni kadar velike promjene je osvojio pratitelje!

Pogledaji ovo Celebrity Prvo javno pojavljivanje Mirne Berend nakon dugo vremena, vratila se u ulogu voditeljice!