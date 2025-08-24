Veliki New York Times se raspisao o Thompsonu: "Kontroverza koja traje desetljećima..."

New York Times piše kako Thompson na koncertima okuplja tisuće ljudi i koristi ustaški pozdrav, što jedni vide kao veličanje fašizma, a drugi kao izraz domoljublja.
"Stotine dronova iscrtale su na noćnom nebu Djevicu Mariju, anđele i križ dok je Marko Perković pjevao na pozornici, a pirotehnika je slala plamen i vatromet u zrak. Tada je krenuo uvod njegove najpoznatije pjesme. Golema gomila je urlala, palile su se baklje. Pjevač, poznatiji kao Thompson, poveo je svoje obožavatelje u izvikivanju ratnog pozdrava hrvatske fašističke vlade iz Drugog svjetskog rata", stoji u članku NYT-a.
Za dom! – povikao je.
Spremni! – odgovorila je gomila", navodi list.
Dalje pišu kako Thompson već tri desetljeća u pjesmama koristi nacionalističku retoriku, predstavljajući sebe i obožavatelje kao čuvare hrvatske tradicije. Nedavni koncert u Zagrebu, prema riječima organizatora, okupio je pola milijuna ljudi, dok je mjesec dana poslije u Sinju nastupao pred 150.000 posjetitelja. Na oba događaja publika je nosila odjeću s obilježjima koja podsjećaju na uniforme ustaša, a neki i majice s ratnim pozdravom.
Podsjeća se i na brutalnost ustaškog režima u Drugom svjetskom ratu, kao i na reakcije nakon zagrebačkog koncerta – Europska komisija osudila je svako veličanje fašizma, dok je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić nastup nazvao promocijom "neonacističkih vrijednosti".
Profesor povijesti Hrvoje Klasić u razgovoru za NYT ističe da Thompsonov imidž ima i prizvuk "zabranjenog voća".
"Desetljećima je Thompson vrlo kontroverzna figura i, kako to obično biva, posebno među mladima, ali ne samo njima, ono što je zabranjeno postaje posebno intrigantno i zanimljivo", rekao je Klasić.
Obranu korištenja pozdrava pronašao je u odluci hrvatskog suda prema kojoj to ne predstavlja govor mržnje ako se koristi u kontekstu obilježavanja Domovinskog rata.
U članku se navodi i da je Thompsonova popularnost posljednjih godina dodatno porasla, a njegove pjesme postale su nezaobilazne na domoljubnim proslavama. Spominje se i susret s premijerom Andrejem Plenkovićem, kao i priznanje ministra obrane Ivana Anušića da je i sam sudjelovao u povicima s pozornice.
Za kritičare on je provokator koji romantizira fašističku prošlost, dok ga obožavatelji smatraju simbolom hrvatstva.
"On je jedini koji ostaje vjeran domovini", izjavio je Marin Bilandžija, posjetitelj koncerta u Sinju.
Veteran Davor Perkov odbacio je optužbe da se radi o fašističkim simbolima.
"Kažu: 'Hrvatska voli svakoga. Volimo Srbe. Volimo Bošnjake'", rekao je, dodavši da su se značenja simbola promijenila 1990-ih.
"Današnja djeca više se neće morati boriti. Mi smo se za to pobrinuli", rekao je. Thompsonova glazba, zaključuje, odražava i osjetljivu i borbenu stranu Hrvata.
