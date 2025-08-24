Prvo javno pojavljivanje Mirne Berend nakon dugo vremena, vratila se u ulogu voditeljice!

Mirna Berend vratila se na scenu u Šibeniku, gdje je s Brankom Uvodićem vodila Dalmatinsku šansonu nakon duže pauze.

Mirna Berend, jedna od najpoznatijih i najomiljenijih hrvatskih televizijskih voditeljica, ponovno je stala pred publiku. Naime, pojavila se na 28. Dalmatinskoj šansoni u Šibeniku.

Zajedno s kolegom Brankom Uvodićem izazvala je oduševljenje čim su se pojavili na pozornici.

Mirna Berend - 1 Foto: Dusko Jaramaz/Pixsell

Mirna je godinama bila prepoznatljiva po svojoj dugoj crnoj kosi, no danas s ponosom nosi sijede, što joj je postalo novi zaštitni znak. Nastup u Šibeniku ujedno je i njezin povratak na festivalsku scenu nakon duže pauze.

Pogledaji ovo Celebrity Fabijan Pavao Medvešek objavio najslađu moguću vijest: "Pozdrav od nas četvero..."

Mirna Berend - 4 Foto: Dusko Jaramaz/Pixsell

Mirna Berend - 5 Foto: Dusko Jaramaz/Pixsell

Zanimljivo je da je ove godine preko streaminga Festival dalmatinske šansone prvi put bio uživo dostupan na svim kontinentima, na posebnu radost hrvatske dijaspore. A pored toga prijenos uživo išao je i na glazbenoj televiziji CMC.

Mirna Berend - 3 Foto: Dusko Jaramaz/Pixsell

Mirna Berend - 2 Foto: Dusko Jaramaz/Pixsell

Podsjećamo, u razornom potresu koji je 2020. godine pogodio Petrinju Mirna je drugi put ostala bez svojeg doma. Obiteljsku kuću u Petrinji prvi put je izgubila u Domovinskom ratu, no ona i njezina obitelj za to nikada nisu dobili neku naknadu ili odštetu niti je kuća ušla u proces obnove. Mirna je bila i ratna reporterka, a iako ju život nije mazio, uvijek se vodila filozofijom – tako je moralo biti, te je nakon svega zadržala optimističan pogled na život.

Mirna Berend - 5 Foto: Cropix

Mirna Berend - 7 Foto: Tea Cimas/Cropix

Mirna Berend - 2 Foto: Srdjan Vrancic/Cropix

Pogledaji ovo Nekad i sad Znate li tko je on? Bio je zvijezda kultnih blockbustera!

Galerija 26 26 26 26 26

OVDJE pogledajte kako se Mirna mijenjala kroz godine.

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Ana Nikolić pretučena, objavila jeziv video: Što se događa?

1/37 >> Pogledaji ovu galeriju +32 Celebrity Srpski pjevač na binu iznio janje na ražnju pa ga jeo, kapljice masti padale po fanovima

Pogledaji ovo Celebrity Lana Radeljak uživa na moru sa zaručnikom, a pratitelji su odmah nešto primijetili