Prvo javno pojavljivanje Mirne Berend nakon dugo vremena, vratila se u ulogu voditeljice!

Mirna Berend vratila se na scenu u Šibeniku, gdje je s Brankom Uvodićem vodila Dalmatinsku šansonu nakon duže pauze.
Zajedno s kolegom Brankom Uvodićem izazvala je oduševljenje čim su se pojavili na pozornici.
Mirna Berend - 1 Foto: Dusko Jaramaz/Pixsell
Mirna je godinama bila prepoznatljiva po svojoj dugoj crnoj kosi, no danas s ponosom nosi sijede, što joj je postalo novi zaštitni znak. Nastup u Šibeniku ujedno je i njezin povratak na festivalsku scenu nakon duže pauze.
Mirna Berend - 4 Foto: Dusko Jaramaz/Pixsell
Mirna Berend - 5 Foto: Dusko Jaramaz/Pixsell
Zanimljivo je da je ove godine preko streaminga Festival dalmatinske šansone prvi put bio uživo dostupan na svim kontinentima, na posebnu radost hrvatske dijaspore. A pored toga prijenos uživo išao je i na glazbenoj televiziji CMC.
Mirna Berend - 3 Foto: Dusko Jaramaz/Pixsell
Mirna Berend - 2 Foto: Dusko Jaramaz/Pixsell
Podsjećamo, u razornom potresu koji je 2020. godine pogodio Petrinju Mirna je drugi put ostala bez svojeg doma. Obiteljsku kuću u Petrinji prvi put je izgubila u Domovinskom ratu, no ona i njezina obitelj za to nikada nisu dobili neku naknadu ili odštetu niti je kuća ušla u proces obnove. Mirna je bila i ratna reporterka, a iako ju život nije mazio, uvijek se vodila filozofijom – tako je moralo biti, te je nakon svega zadržala optimističan pogled na život.
Mirna Berend - 5 Foto: Cropix
Mirna Berend - 7 Foto: Tea Cimas/Cropix
Mirna Berend - 2 Foto: Srdjan Vrancic/Cropix
