Fabijan Pavao Medvešek objavio najslađu moguću vijest: "Pozdrav od nas četvero..."

Fabijan Pavao Medvešek raznježio je pratitelje fotografijom sa suprugom i sinom, otkrivši da njihova obitelj uskoro postaje brojnija.

Objava koja je raznježila društvene mreže dolazi od popularnog glumca Fabijana Pavla Medvešeka. Na fotografiji u zagrljaju s voljenom suprugom i sinčićem, trojac pozira pred romantičnim zalaskom sunca.

No, ono što ovu fotografiju čini posebno emotivnom jest detalj koji su obožavatelji brzo uočili, a to je trudnički trbuščić njegove supruge.

"Pozdrav od nas 4", napisao je Fabijan u opisu fotografije gdje svog prvog sina drži na ramenima.

Odmah je bilo jasno da obitelj Medvešek očekuje prinovu, a komentari podrške, čestitki i oduševljenja brzo su preplavili društvene mreže.

Pogledaji ovo Celebrity Obožavateljica Eurosonga je zapjevala "Rim tim tagi dim", reakcija Baby Lasagne je oduševila mnoge

Fabijan Pavao Medvešek - 2 Foto: Instagram

Fabijan i njegova supruga poznati su po tome da privatni život drže dalje od očiju javnosti, a nedavno su proslavili treću godišnjicu braka, čije detalje možete pročitati OVDJE.

Fabijan Pavao Medvešek - 6 Foto: In Magazin

Njihova priča je započela još tijekom srednje škole, a u vrijeme studija, Karlinog u Ujedinjenom Kraljevstvu, a Fabijanovog u Zagrebu na Akademiji dramske umjetnosti, održavali su vezu na daljinu. Godinu dana poslije vjenčanja u romantičnom Motovunu, par je dobio sina čije ime nisu otkrili.

Fabijan Pavao Medvešek sa sinom - 2 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Nina Badrić se s tugom prisjetila voljene osobe: "Onoga dana kad si otišao..."

Galerija 15 15 15 15 15

Fabijan je već nekoliko godina član žirija Supertalenta, a kako su ga njegovi kolege iz žirija Maja Šuput, Martina Tomčić Moskaljov i Davor Bilman podržali, pogledajte OVDJE.

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Nekad i sad Znate li tko je on? Bio je zvijezda kultnih blockbustera!

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Zanimljivosti Znate li tko je Conrad iz serije o kojoj svi pričaju? TikTok danima bruji o njemu

Pogledaji ovo Zanimljivosti Mislite da znate sve o jednom od najvećih bendova u Hrvatskoj ikad, Prljavom kazalištu?