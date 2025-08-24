Fabijan Pavao Medvešek objavio najslađu moguću vijest: "Pozdrav od nas četvero..."

Fabijan Pavao Medvešek raznježio je pratitelje fotografijom sa suprugom i sinom, otkrivši da njihova obitelj uskoro postaje brojnija.
No, ono što ovu fotografiju čini posebno emotivnom jest detalj koji su obožavatelji brzo uočili, a to je trudnički trbuščić njegove supruge.
"Pozdrav od nas 4", napisao je Fabijan u opisu fotografije gdje svog prvog sina drži na ramenima.
Odmah je bilo jasno da obitelj Medvešek očekuje prinovu, a komentari podrške, čestitki i oduševljenja brzo su preplavili društvene mreže.
Fabijan i njegova supruga poznati su po tome da privatni život drže dalje od očiju javnosti, a nedavno su proslavili treću godišnjicu braka, čije detalje možete pročitati OVDJE.
Njihova priča je započela još tijekom srednje škole, a u vrijeme studija, Karlinog u Ujedinjenom Kraljevstvu, a Fabijanovog u Zagrebu na Akademiji dramske umjetnosti, održavali su vezu na daljinu. Godinu dana poslije vjenčanja u romantičnom Motovunu, par je dobio sina čije ime nisu otkrili.
Fabijan je već nekoliko godina član žirija Supertalenta, a kako su ga njegovi kolege iz žirija Maja Šuput, Martina Tomčić Moskaljov i Davor Bilman podržali, pogledajte OVDJE.
