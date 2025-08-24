Pretraži
nižu se čestitke

Fabijan Pavao Medvešek objavio najslađu moguću vijest: "Pozdrav od nas četvero..."

Piše I.G., Danas @ 09:43 Celebrity komentari
Fabijan Pavao Medvešek Fabijan Pavao Medvešek Foto: Fabijan Pavao Medvešek/Instagram

Fabijan Pavao Medvešek raznježio je pratitelje fotografijom sa suprugom i sinom, otkrivši da njihova obitelj uskoro postaje brojnija.

SVI ČITAJU OVO

Komentirajte clanke na portalima Nove TV i osvojite vrijedne nagrade

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Majin Bloom odlučio je skratiti kosu
"ma rastopit ću se!"
Majin Bloom skratio kosu, a završni kadar velike promjene je osvojio pratitelje!
Mirna Berend vratila se na scenu u Šibeniku
izazvala oduševljenje
Prvo javno pojavljivanje Mirne Berend nakon dugo vremena, vratila se u ulogu voditeljice!
Pretučena Ana Nikolić objavila video
"Sva sam u modricama..."
Ana Nikolić pretučena, objavila jeziv video: Što se događa?
Desingerica iznio janje na ražnju pa ga jeo, kapljice masti padale po fanovima
bizaran performans
Srpski pjevač na binu iznio janje na ražnju pa ga jeo, kapljice masti padale po fanovima
Lana Radeljak uživa na Braču sa zaručnikom
na hrvatskoj obali
Lana Radeljak uživa na moru sa zaručnikom, a pratitelji su odmah nešto primijetili
Halid Bešlić hitno hospitaliziran
"želimo mu brz oporavak"
Halid Bešlić hitno hospitaliziran u bolnici nakon otkazivanja nastupa
Zašto Stjepan Hauser svira bosih nogu?
koji je razlog?
Hauser objavio snimke iz Venecije, već neko vrijeme svi primjećuju jedan neobičan detalj
Kimberley Garner privukla paparazze na plaži u mini bikiniju
atraktivna plavuša
Nemoguće je bilo ne okrenuti se za ovom ljepoticom na plaži, sve će biti jasno kad vidite fotografije
Vedrana Rudan opisala iskustvo iz banke
"nemam snage"
Brutalno iskrena Vedrana Rudan otvorila dušu: "Gotovo sam nepokretna"
Maja Šuput u plavoj haljini
U la la!
Izrezi na haljini kakve još niste vidjeli otkrili Majine gole bokove, a umalo i nešto više!
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Radnica u Susedgradu viljuškarom ozlijedila muškarca
PREVEZEN U BOLNICU
Nesvakidašnja nesreća u šoping-centru: Radnica teško ozlijedila muškarca
Pentagon potiho blokira ukrajinske napade projektilima dugog dometa - WSJ
Otkriće WSJ-a
Amerikanci su u tišini zadali težak udarac Ukrajincima
Društvenim mrežama se širi snimka sukoba ZET-ovca i vozačice
DRAMA U PROMETU
VIDEO Širi se snimka sukoba vozačice i ZET-ovca kojem je blokirala tramvaj: "Pao je na pod"
show
Kimberley Garner privukla paparazze na plaži u mini bikiniju
atraktivna plavuša
Nemoguće je bilo ne okrenuti se za ovom ljepoticom na plaži, sve će biti jasno kad vidite fotografije
Halid Bešlić hitno hospitaliziran
"želimo mu brz oporavak"
Halid Bešlić hitno hospitaliziran u bolnici nakon otkazivanja nastupa
Zašto Stjepan Hauser svira bosih nogu?
koji je razlog?
Hauser objavio snimke iz Venecije, već neko vrijeme svi primjećuju jedan neobičan detalj
zdravlje
Najotrovnije biljke u Hrvatskoj: Ovih osam morate znati!
Budite oprezni!
Najotrovnije biljke u Hrvatskoj: Ovih osam morate znati!
Pokušavate sniziti kolesterol? Stručnjaci se slažu da je ovo broj 1 stvar koju trebate ograničiti
Pogađa milijune ljudi diljem svijeta
Pokušavate sniziti kolesterol? Stručnjaci se slažu da je ovo broj 1 stvar koju trebate ograničiti
Prvi simptomi shizofrenije: Počinju u 20-ima, evo koji su
Piše psihologinja
Prvi simptomi shizofrenije: Počinju u 20-ima, evo koji su
zabava
Neobičan prizor na splitskoj rivi: U moru zatečen neočekivani plivač
IZNENAĐENI?
Neobičan prizor na splitskoj Rivi: U moru zatečen neočekivani "plivač"
Meni domaćeg restorana nasmijao društvene mreže! Za sve je zaslužan urnebesan naziv jela
Ups!
Meni domaćeg restorana nasmijao društvene mreže! Za sve je zaslužan urnebesan naziv jela
Natpis na parkingu u Dalmaciji nasmijao publiku! Pogledajte o čemu je riječ
Urnebesno
Natpis na parkingu u Dalmaciji nasmijao publiku! Pogledajte o čemu je riječ
tech
Počele su mu stizati poruke s nepoznatog broja, a onda je otkrio njihove stvarne pošiljatelje
Još jedan sigurnosni propust
Počele su mu stizati poruke s nepoznatog broja, a onda je otkrio njihove stvarne pošiljatelje
Potražnja za ovim automobilima je nevjerojatna, a uskoro napokon stižu i u Europu
Na struju
Potražnja za ovim automobilima je nevjerojatna, a uskoro napokon stižu i u Europu
VW je korak bliže automobilu koji predstavlja prekretnicu na automobilskom tržištu
Budućnost postaje realnost
VW je korak bliže automobilu koji predstavlja prekretnicu na automobilskom tržištu
sport
Hajduk ostao i bez Rebića pred derbi: Evo kad bi se mogao vratiti u pogon
užas za bijele
Hajduk ostao i bez Rebića pred derbi: Evo kad bi se mogao vratiti u pogon
Slavni talijanski list "popljuvao" Milan: "Modrić je s 39 godina i 11 mjeseci bio najbolji"
"Spori, predvidljivi..."
Slavni talijanski list "popljuvao" Milan: "Modrić je s 39 godina i 11 mjeseci bio najbolji"
Garcia otkrio što se događa sa Žaperom: ''Možda sad nije u prvom planu, ali...''
Najavio Osijek
Garcia otkrio što se događa sa zaboravljenim asom Hajduka: ''Možda sad nije u prvom planu, ali...''
tv
Daleki grad: Bolje bi mu bilo da odmah sve prizna i spasi se na vrijeme
DALEKI GRAD
Bolje bi mu bilo da odmah sve prizna i spasi se na vrijeme
Zlatni kavez: Veliko finale – koji će vam lik serije ''Zlatni kavez'' najviše ostati u sjećanju?
ZLATNI KAVEZ
Veliko finale – koji će vam lik serije ''Zlatni kavez'' najviše ostati u sjećanju?
Leyla: Neke borbe nikada ne prestaju - saznajte što donose nove epizode serije ''Leyla''
LEYLA
Neke borbe nikada ne prestaju - saznajte što donose nove epizode serije ''Leyla''
putovanja
Kako je izgrađen Guoliang tunel u Kini
Nevjerojatan pothvat
Nisu imali strojeva ni novca pa su tunel u ovoj planini probili - čekićima
Najveći noćni klub u Europi UNVRS Ibiza
UNVRS
Ovo je najveći noćni klub u Europi! U njega stane 15.000 osoba, a pivo košta 18 eura
Oženi me njoki recept
Udaj se za mene!
Kremasti njoki koji se pripremaju u jednoj tavi, jako su fini, a bit će gotovi za 15-ak minuta
novac
Usporedili smo slovenske i hrvatske plaće. Evo koji sektori briljiraju kod susjeda
razlika sve manja
Usporedili smo slovenske i hrvatske plaće. Evo koji sektori briljiraju kod susjeda
Nakon dvije i pol godine skrivanja Abramovičeva jahta opet plovi. Doznali smo gdje
jedna od najvećih
Nakon dvije i pol godine skrivanja Abramovičeva jahta opet plovi. Doznali smo gdje
Londonu od 5. rujna prijeti potpuni kaos – evo što očekuje milijune stanovnika i posjetitelja
Na rubu paralize
Londonu od 5. rujna prijeti potpuni kaos – evo što očekuje milijune stanovnika i posjetitelja
lifestyle
Zagreb špica: Street style izdanje s kompletom u stilu slip haljine
ZAVARA NA PRVI POGLED
Lažna spavaćica zgodne dame iz Zagreba nosi se i ljeti i zimi
Daniela iz Slavonskog Broda preuredila je kuhinju od sedam kvadrata
MALA, ALI KOMPAKTNA
Daniela iz Slavonskog Broda divno je preuredila kuhinju od sedam kvadrata
Frizure za jesen kojima su i slavne žene dale zeleno svjetlo
TOP KRAĆE OPCIJE
Pet frizura za jesen kojima su i slavne žene dale zeleno svjetlo
sve
Zagreb špica: Street style izdanje s kompletom u stilu slip haljine
ZAVARA NA PRVI POGLED
Lažna spavaćica zgodne dame iz Zagreba nosi se i ljeti i zimi
Kimberley Garner privukla paparazze na plaži u mini bikiniju
atraktivna plavuša
Nemoguće je bilo ne okrenuti se za ovom ljepoticom na plaži, sve će biti jasno kad vidite fotografije
Daniela iz Slavonskog Broda preuredila je kuhinju od sedam kvadrata
MALA, ALI KOMPAKTNA
Daniela iz Slavonskog Broda divno je preuredila kuhinju od sedam kvadrata
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene