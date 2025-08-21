Pretraži
kviz za fanove!

Mislite da znate sve o jednom od najvećih bendova u Hrvatskoj ikad, Prljavom kazalištu?

Piše J. C. , Danas @ 19:57 Zanimljivosti komentari
Mladen Bodalec i Jasenko Houra Mladen Bodalec i Jasenko Houra Foto: Goran Mehkek / CROPIX

Za velike fanove domaćih bendova ovo je kviz o Prljavom kazalištu.

SVI ČITAJU OVO

Komentirajte clanke na portalima Nove TV i osvojite vrijedne nagrade

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Tko je Christopher Briney, zvijezda serije "The Summer I Turned Pretty"?
brzo pridobio simpatije
Znate li tko je Conrad iz serije o kojoj svi pričaju? TikTok danima bruji o njemu
Kviz o Prljavom kazalištu
kviz za fanove!
Mislite da znate sve o jednom od najvećih bendova u Hrvatskoj ikad, Prljavom kazalištu?
Baby Lasagna iznenadio obožavateljicu na kruzeru
"Pomislio sam..."
Obožavateljica Eurosonga je zapjevala "Rim tim tagi dim", reakcija Baby Lasagne je oduševila mnoge
Nina Badrić se prisjetila oca Sime
dirljiva objava
Nina Badrić se s tugom prisjetila voljene osobe: "Onoga dana kad si otišao..."
Poznati Hrvati na zagrebačkoj špici treće subote u kolovozu
velika fotogalerija
Ljetno osvježenje donijelo povratak poznatih Hrvata na špicu
Zašto Stjepan Hauser svira bosih nogu?
koji je razlog?
Hauser objavio snimke iz Venecije, već neko vrijeme svi primjećuju jedan neobičan detalj
Halid Bešlić hitno hospitaliziran
"želimo mu brz oporavak"
Halid Bešlić hitno hospitaliziran u bolnici nakon otkazivanja nastupa
Kimberley Garner privukla paparazze na plaži u mini bikiniju
atraktivna plavuša
Nemoguće je bilo ne okrenuti se za ovom ljepoticom na plaži, sve će biti jasno kad vidite fotografije
Tko je Iva Krajnc Bagola koja je zablistala u Sarajevu?
vrlo je uspješna!
Tko je glumica u bordo haljini koja je pokorila crveni tepih u Sarajevu?
Vedrana Rudan opisala iskustvo iz banke
"nemam snage"
Brutalno iskrena Vedrana Rudan otvorila dušu: "Gotovo sam nepokretna"
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Užas u pogrebnoj službi u Coloradu: Inspektori pronašli 20 raspadajućih tijela
Nije prvi slučaj
Inspekcija otkrila užas u pogrebnom poduzeću: Tijela godinama trunula, obitelji dobile lažni pepeo
Radnica u Susedgradu viljuškarom ozlijedila muškarca
PREVEZEN U BOLNICU
Nesvakidašnja nesreća u šoping-centru: Radnica teško ozlijedila muškarca
Detalji teške prometne nesreće kod Karlovca: Policija traži svjedoke
TEŠKA NESREĆA
Pretjecao kolonu pa poginuo muškarac koji ga je izbjegavao: Traži ga policija, objavljeni detalji
show
Halid Bešlić hitno hospitaliziran
"želimo mu brz oporavak"
Halid Bešlić hitno hospitaliziran u bolnici nakon otkazivanja nastupa
Zašto Stjepan Hauser svira bosih nogu?
koji je razlog?
Hauser objavio snimke iz Venecije, već neko vrijeme svi primjećuju jedan neobičan detalj
Vedrana Rudan opisala iskustvo iz banke
"nemam snage"
Brutalno iskrena Vedrana Rudan otvorila dušu: "Gotovo sam nepokretna"
zdravlje
Najotrovnije biljke u Hrvatskoj: Ovih osam morate znati!
Budite oprezni!
Najotrovnije biljke u Hrvatskoj: Ovih osam morate znati!
Nutritivni trio za dinamičan dan: Kako podržati energiju, koncentraciju i probavu?
Pokrovitelj DoNatural
Nutritivni trio za dinamičan dan: Kako podržati energiju, koncentraciju i probavu?
Liječnici upozoravaju: "Sve više žena ima bolest jetre, a razlog je šokantan!"
Broj slučajeva se udvostručio
Liječnici upozoravaju: "Sve više žena ima bolest jetre, a razlog je šokantan!"
zabava
Neobičan prizor na splitskoj rivi: U moru zatečen neočekivani plivač
IZNENAĐENI?
Neobičan prizor na splitskoj Rivi: U moru zatečen neočekivani "plivač"
Kakav lapsus! Protuprosvjede u Srbiji obilježio urnebesan propust kod izjave
Fail
Kakav lapsus! Protuprosvjede u Srbiji obilježio urnebesan propust kod izjave
Jeste li pravi znalac ili morate još malo učiti? Pokušajte odgovoriti točno na sva pitanja
IZAZOV!
Jeste li pravi znalac ili morate još malo učiti? Pokušajte odgovoriti točno na sva pitanja
tech
Potražnja za ovim automobilima je nevjerojatna, a uskoro napokon stižu i u Europu
Na struju
Potražnja za ovim automobilima je nevjerojatna, a uskoro napokon stižu i u Europu
VW je korak bliže automobilu koji predstavlja prekretnicu na automobilskom tržištu
Budućnost postaje realnost
VW je korak bliže automobilu koji predstavlja prekretnicu na automobilskom tržištu
Počele su mu stizati poruke s nepoznatog broja, a onda je otkrio njihove stvarne pošiljatelje
Još jedan sigurnosni propust
Počele su mu stizati poruke s nepoznatog broja, a onda je otkrio njihove stvarne pošiljatelje
sport
Stan Wawrinka doputovao na US Open, a onda je od organizatora doživio poniženje karijere
NEVJEROJATNO!
Stan Wawrinka doputovao na US Open, a onda je od organizatora doživio poniženje karijere
Marca otkrila detalje: Evo kako Hugo Guillamon stiže u Hajduk
Veliko pojačanje
Otkriveni detalji sjajnog Hajdukovog posla: Evo kako Guillamon stiže na Poljud
Europska liga: Gol i asistencija Palaverse za Aberdeen
Sjećate se njega?
Sjajna večer za hrvatskog nogometaša u supervažnoj utakmici: Gol i asistencija!
tv
Zlatni kavez: Veliko finale – koji će vam lik serije ''Zlatni kavez'' najviše ostati u sjećanju?
ZLATNI KAVEZ
Veliko finale – koji će vam lik serije ''Zlatni kavez'' najviše ostati u sjećanju?
Daleki grad: Bolje bi mu bilo da odmah sve prizna i spasi se na vrijeme
DALEKI GRAD
Bolje bi mu bilo da odmah sve prizna i spasi se na vrijeme
Daleki grad: Svestrana umjetnica – sjećate li se u kojim je serijama još glumila?
DALEKI GRAD
Svestrana umjetnica – sjećate li se u kojim je serijama još glumila?
putovanja
Sinjski, vrlički, hercegovački: Sve tajne slasti najboljih uštipaka
Recept za najbolje uštipke
Sinjski, vrlički, hercegovački: Sve tajne slasti najboljih uštipaka
Savršena! Recept za savijaču od tikvica i sira s gotovim korama
Ljetna bučnica
Savršena! Recept za savijaču od tikvica i sira s gotovim korama
Kako je izgrađen Guoliang tunel u Kini
Nevjerojatan pothvat
Nisu imali strojeva ni novca pa su tunel u ovoj planini probili - čekićima
novac
Usporedili smo slovenske i hrvatske plaće. Evo koji sektori briljiraju kod susjeda
razlika sve manja
Usporedili smo slovenske i hrvatske plaće. Evo koji sektori briljiraju kod susjeda
Nakon dvije i pol godine skrivanja Abramovičeva jahta opet plovi. Doznali smo gdje
jedna od najvećih
Nakon dvije i pol godine skrivanja Abramovičeva jahta opet plovi. Doznali smo gdje
Posrnuli prodavač nakita poslovanje u Americi prodao vlasniku Championa za više od 100 milijuna dolara
spas u zadnji čas
Posrnuli prodavač nakita poslovanje u Americi prodao vlasniku Championa za više od 100 milijuna dolara
lifestyle
Zagreb špica: Street style izdanje s kompletom u stilu slip haljine
ZAVARA NA PRVI POGLED
Lažna spavaćica zgodne dame iz Zagreba nosi se i ljeti i zimi
Lejla Filipović u haljini od 7,99 eura i sandalama s cvijetom
WOW!
Lejla Filipović: Haljina od osam eura kao dokaz da za fantastična izdanja ne treba potrošiti bogatstvo
Horoskopski znak koji će imati najbolju jesen 2025.
SLIJEDI IDILA
Blago vam se! Jedan horoskopski znak imat će jesen punu razloga za slavlje
sve
Halid Bešlić hitno hospitaliziran
"želimo mu brz oporavak"
Halid Bešlić hitno hospitaliziran u bolnici nakon otkazivanja nastupa
Zašto Stjepan Hauser svira bosih nogu?
koji je razlog?
Hauser objavio snimke iz Venecije, već neko vrijeme svi primjećuju jedan neobičan detalj
Zagreb špica: Street style izdanje s kompletom u stilu slip haljine
ZAVARA NA PRVI POGLED
Lažna spavaćica zgodne dame iz Zagreba nosi se i ljeti i zimi
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene