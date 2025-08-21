kviz za fanove!
Mislite da znate sve o jednom od najvećih bendova u Hrvatskoj ikad, Prljavom kazalištu?
Piše J. C. ,
Danas @ 19:57
Zanimljivosti
Mladen Bodalec i Jasenko Houra
Foto: Goran Mehkek / CROPIX
Za velike fanove domaćih bendova ovo je kviz o Prljavom kazalištu.
Prljavo kazalište jedan je od najvećih domaćih bendova ikad, a njihovi bezvremenski hitovi dio su naše svakodnevice.
Za sve fanove Bodaleca i Houre pripremili smo i kviz.
Rezultat nam javite u komentarima!
