Ma tko još ne zna hitove kralja funka? U kvizu nastavite stihove Dina Dvornika

Dino Dvornik ostavio je neizbrisiv trag na našoj glazbenoj sceni, a u našem kvizu se prisjetite njegovih hitova.

Dino Dvornik, hrvatski kralj funka i jedan od najkarizmatičnijih glazbenika regije, da je živ, danas bi proslavio 61. rođendan. Njegova glazba i dalje živi, a hitovi poput ''Afrika'', ''Ti si mi u mislima'', ''Jače manijače'' i ''Hipnotiziran'' i danas rasplešu publiku u samo nekoliko taktova.

Poznat po svom jedinstvenom stilu, zaraznoj energiji i smislu za humor, Dino je ostavio neizbrisiv trag na domaćoj glazbenoj sceni. Generacije koje su odrastale uz njegove pjesme i dalje pamte neponovljive stihove i plesne ritmove, a mlađa publika ga s jednakim oduševljenjem otkriva zahvaljujući bezvremenskim hitovima.

Upravo o njegovim hitovima pripremili smo kviz u kojem možeš testirati svoje znanje i pokušati nastaviti stihove njegovih najvećih hitova. Samo oni najveći fanovi Dina Dvornika znat će točno dovršiti svaku pjesmu – jesi li među njima?

