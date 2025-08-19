Pretraži
Kviz za fanove

Koliko dobro poznajete život i karijeru neprežaljenog Matthewa Perryja?

Piše J. C. , Danas @ 19:55 Zanimljivosti komentari
Matthew Perry Matthew Perry Foto: Profimedia

Matthew Perry obilježio je holivudsku filmsku industriju zauvijek, a u našem kvizu provjerite koliko znate o njegovom životu.

SVI ČITAJU OVO

Komentirajte clanke na portalima Nove TV i osvojite vrijedne nagrade

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Tragična sudbina tajlandske princeze Bajrakitiyabhe
tužna priča
Princeza koja je bila nada Tajlanda sada se bori za život daleko od očiju javnosti
Perrie Edwards progovorila o vezi sa Zaynom Malikom
bilo ju je strah
Zvijezda Little Mixa progovorila o bolnoj prošlosti s bivšim: "Mislila sam da je to normalno..."
Stoja pokazala kako je uredila dvorište
Objavila fotografije!
Folk-zvijezda uredila dvorište iz svojih snova, ovako izgleda njezin mali raj
Kviz o Matthewu Perryju
Kviz za fanove
Koliko dobro poznajete život i karijeru neprežaljenog Matthewa Perryja?
Indira Levak o odnosu s bivšim suprugom Miroslavom
posebni odnosi
Indira otkrila koliko joj bivši suprug znači i nakon razvoda: "Pobjednički tim se ne mijenja"
Momčilo Otašević podijelio rijetku fotku sa svojom sestrom
''Na nju sam posebno slab''
Momčilo Otašević pozirao s mladom ženom koja je privukla svu pažnju njegovih pratitelja
Aleksandra Prijović čestitala rođendan suprugu Flipu Živojinoviću
Objavila i fotku
Slavlje kod Živojinovića! Aleksandra Prijović otkrila lijepu vijest
Ljepotica Nevena Nikolić osvojila je srce regionalnog miljenika žena Adija Šoše
lijepa i pametna!
Ova ljepotica osvojila je srce mostarskog miljenika žena, od njezinih fotki boli glava
Tereza Kesovija posvetila objavu na Instagramu Gabi Novak
''moj anđeo''
Velika tuga Tereze Kesovije nakon bolnog gubitka: ''Moje srce sad je katedrala satkana od sjećanja''
Što će se dogoditi s Buckinghamskom palačom nakon najave princa Williama?
donio odluku
Panika u kraljevskoj obitelji nakon najave princa Williama: "Ovo je dugoročno"
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Austrija kaznila svoje državljane zbog nedozvoljenih simbola na Thompsonovu koncertu
EVO ZAŠTO
Austrija poslala kazne svojim državljanima koji su bili na Thompsonovu koncertu na Hipodromu
Mještani malenog otoka Ošljaka kraj Zadra otjerali su brodove s turistima
Potjerali turiste
Pobuna na našem otoku: "Vrhunac je bio kad mi je čovjek ušao u kuću i pitao gdje je toalet"
Za Macrona je Putin "čudovište koje mora stalno proždirati da bi preživjelo"
Macron upozorava
Zelenski i Putin susrest će se u susjedstvu Hrvatske? "Pred našim vratima je predator, golemo čudovište. Ne smijemo biti naivni"
show
Momčilo Otašević podijelio rijetku fotku sa svojom sestrom
''Na nju sam posebno slab''
Momčilo Otašević pozirao s mladom ženom koja je privukla svu pažnju njegovih pratitelja
Aleksandra Prijović čestitala rođendan suprugu Flipu Živojinoviću
Objavila i fotku
Slavlje kod Živojinovića! Aleksandra Prijović otkrila lijepu vijest
Ljepotica Nevena Nikolić osvojila je srce regionalnog miljenika žena Adija Šoše
lijepa i pametna!
Ova ljepotica osvojila je srce mostarskog miljenika žena, od njezinih fotki boli glava
zdravlje
Otkrivena prijelomna točka kada tijelo počinje rapidno starjeti!
Pozor!
Otkrivena prijelomna točka kada tijelo počinje rapidno starjeti!
Liječnici upozoravaju: "Sve više žena ima bolest jetre, a razlog je šokantan!"
Broj slučajeva se udvostručio
Liječnici upozoravaju: "Sve više žena ima bolest jetre, a razlog je šokantan!"
Pet načina da vam trbuh ne pokvari ljetovanje
POKROVITELJ STADA
Pet načina da vam trbuh ne pokvari ljetovanje
zabava
Natpis na parkingu u Dalmaciji nasmijao publiku! Pogledajte o čemu je riječ
Urnebesno
Natpis na parkingu u Dalmaciji nasmijao publiku! Pogledajte o čemu je riječ
Nijemac nasmijao sudionike prometa, a za sve je kriva nezgodna registracija
Nezgodno
Nijemac nasmijao sudionike prometa, a za sve je kriva nezgodna registracija
Grafit postao viralan, a za sve je zaslužan brutalan odgovor ispod njega
Urnebesno
Grafit postao viralan, a za sve je zaslužan brutalan odgovor ispod njega
tech
Počele su mu stizati poruke s nepoznatog broja, a onda je otkrio njihove stvarne pošiljatelje
Još jedan sigurnosni propust
Počele su mu stizati poruke s nepoznatog broja, a onda je otkrio njihove stvarne pošiljatelje
Odluka koja se vozačima neće svidjeti: Želite ići brže? Morat ćete to dodatno platiti
Nova opcija
Odluka koja se vozačima neće svidjeti: Želite ići brže? Morat ćete to dodatno platiti
Astronomi otkrili nešto neočekivano za crne rupe, nakon identificiranja signala "misterioznog diva"
Nova saznanja
Astronomi otkrili nešto neočekivano za crne rupe, nakon identificiranja signala "misterioznog diva"
sport
Luka Modrić oduševio potezom nakon utakmice: Svi bili pod tušem, a on pomagao suigraču
To je pravi lider
Modrić potezom nakon utakmice oduševio Italiju: "Dok su svi bili pod tušem, Luka je..."
Noćna mora Matije Frigana: Ostvario transfer karijere, a sada zadobio ozljedu koljena
Brz oporavak!
Noćna mora hrvatskog napadača: Ostvario transfer karijere, a sada pretrpio strašnu ozljedu
Milan Vukotić nije se probio u Dinamu, a sada briljira u Partizanu: "Izrasta u pravog lidera..."
Nasljednik ikone
U Dinamu se nije probio, a sada ga obožavaju u Beogradu: "Izrasta u pravog lidera..."
tv
Daleki grad: Nije mu jasno zašto to sada govori
DALEKI GRAD
Daleki grad: Nije mu jasno zašto to sada govori
Leyla: Stavili su im narukvice za praćenje kako bi mogli pratiti svaki njihov korak
LEYLA
Stavili su im narukvice za praćenje kako bi mogli pratiti svaki njihov korak
Zlatni kavez: Djevojčice su nestale, a ono što su otkrili je nevjerojatno!
ZLATNI KAVEZ
Djevojčice su nestale, a ono što su otkrili je nevjerojatno!
putovanja
Kako se nekoć kampiralo? 10 prizora koji bude sjetu, ali i smijeh
Zlatne godine
Kako se nekoć kampiralo? 10 prizora koji bude sjetu, ali i smijeh
Ovako se živjelo u doba velikog siromaštva: Ljudi su davali novac kako bi mogli spavati na konopcima
Mračno doba
Ovako se živjelo u doba velikog siromaštva: Ljudi su davali novac kako bi mogli spavati na konopcima
Najveći outlet u Europi: Zlatni savjeti za šoping-izlet u Italiju
Super popusti
Najveći outlet u Europi: Zlatni savjeti za šoping-izlet u Italiju
novac
Obnavljaju se toplice na niti 100 kilometara od Zagreba. Vrijednost projekta 40,5 milijuna eura
Stoljetna tradicija
Obnavljaju se toplice na niti 100 kilometara od Zagreba. Vrijednost projekta 40,5 milijuna eura
Od duljine suknji do satelitskih snimki: Ovo je 11 alternativnih načina za praćenje gospodarstva
zaboravite statistiku
Od duljine suknji do satelitskih snimki: Ovo je 11 alternativnih načina za praćenje gospodarstva
Prepoznajte šefa iz noćne more: Tri jasna znaka da vam radno mjesto postaje toksično
Poznato ili...?
Prepoznajte šefa iz noćne more: Tri jasna znaka da vam radno mjesto postaje toksično
lifestyle
Smeđe haljine hit su jeseni 2025.
Svi ih nose
Ove haljine bit će veliki jesenski trend: Izdvojili smo 15 modela idealnih za posao i izlaske
Kolači s pudingom
Brzi, a tako fini kolači
Imamo 15 ideja za jednostavne i brze kolače s pudingom
Prva minica zagrebačke špice
PRIVUKLA POGLEDE
Prva minica zagrebačke špice: Haljinica koja najbolje izgleda kada se nosi bez grudnjaka
sve
Momčilo Otašević podijelio rijetku fotku sa svojom sestrom
''Na nju sam posebno slab''
Momčilo Otašević pozirao s mladom ženom koja je privukla svu pažnju njegovih pratitelja
Natpis na parkingu u Dalmaciji nasmijao publiku! Pogledajte o čemu je riječ
Urnebesno
Natpis na parkingu u Dalmaciji nasmijao publiku! Pogledajte o čemu je riječ
Aleksandra Prijović čestitala rođendan suprugu Flipu Živojinoviću
Objavila i fotku
Slavlje kod Živojinovića! Aleksandra Prijović otkrila lijepu vijest
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene