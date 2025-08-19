Kviz za fanove
Koliko dobro poznajete život i karijeru neprežaljenog Matthewa Perryja?
Piše J. C. ,
Danas @ 19:55
Zanimljivosti
Matthew Perry
Foto: Profimedia
Matthew Perry obilježio je holivudsku filmsku industriju zauvijek, a u našem kvizu provjerite koliko znate o njegovom životu.
Na današnji dan, 19. kolovoza, rođen je Matthew Perry. Iako ga više nema, njegova ostvaština nezaboravna je, a povodom njegovog rođendana pripremili smo kviz za njegove fanove.
Koliko dobro poznajete njegov život i karijeru, provjerite u nastavku.
