Koliko dobro poznajete život i karijeru neprežaljenog Matthewa Perryja?

Matthew Perry obilježio je holivudsku filmsku industriju zauvijek, a u našem kvizu provjerite koliko znate o njegovom životu.

Na današnji dan, 19. kolovoza, rođen je Matthew Perry. Iako ga više nema, njegova ostvaština nezaboravna je, a povodom njegovog rođendana pripremili smo kviz za njegove fanove.

Koliko dobro poznajete njegov život i karijeru, provjerite u nastavku.

