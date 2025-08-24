Srpski pjevač na binu iznio janje na ražnju pa ga jeo, kapljice masti padale po fanovima

Srpski reper Desingerica šokirao je publiku u Budvi jedući janje s ražnja usred koncerta.
Glazbenik, pravim imenom Dragomir Despić, poznat je po neobičnim i često bizarnim performansima, a snimku s koncerta u Budvi podijelio je i na svom Instagramu.
Desingerica - 4 Foto: Desingerica/Instagram
Desingerica - 2 Foto: Desingerica/Instagram
Na videu se vidi kako na binu donosi pečeno janje, podiže ga u zrak i jede meso izravno s ražnja, dok su komadi mesa i kapljice masti padali među publiku.
Desingerica - 1 Foto: Desingerica/Instagram
Ovo, naravno, nije prvi put da Desingerica izvodi ovakve poteze. Ranije je fanove hranio špagetima, razbijao jaja i ribao sir po njihovim glavama, mazao palačinke i bacao kore pita u publiku, a sve to postalo je njegov prepoznatljiv scenski potpis.
Desingerica Foto: Instagram
Desingerica - 6 Foto: Instagram
