Srpski pjevač na binu iznio janje na ražnju pa ga jeo, kapljice masti padale po fanovima

Srpski reper Desingerica šokirao je publiku u Budvi jedući janje s ražnja usred koncerta.

Srpski reper Desingerica još jednom je iznenadio publiku nesvakidašnjim nastupom, no ovoga puta nije gađao fanove tenisicama, nego je na pozornici grickao janje s ražnja.

Glazbenik, pravim imenom Dragomir Despić, poznat je po neobičnim i često bizarnim performansima, a snimku s koncerta u Budvi podijelio je i na svom Instagramu.

Desingerica - 4 Foto: Desingerica/Instagram

Desingerica - 2 Foto: Desingerica/Instagram

Na videu se vidi kako na binu donosi pečeno janje, podiže ga u zrak i jede meso izravno s ražnja, dok su komadi mesa i kapljice masti padali među publiku.

Desingerica - 1 Foto: Desingerica/Instagram

Ovo, naravno, nije prvi put da Desingerica izvodi ovakve poteze. Ranije je fanove hranio špagetima, razbijao jaja i ribao sir po njihovim glavama, mazao palačinke i bacao kore pita u publiku, a sve to postalo je njegov prepoznatljiv scenski potpis.

Desingerica Foto: Instagram

Desingerica - 6 Foto: Instagram

