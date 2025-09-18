Tko je ljepotica koja se udaje za brata jednog od naših najpoznatijih influencera?

Martina Filić uskoro će izgovoriti sudbonosno "da" Ismaelu Hadižiću.

Domaća influencerica Martina Filić na društvenim mrežama podijelila je fotografije s raskošne proslave svoje djevojačke večeri.

Za poseban dan odabrala je kratku bijelu haljinu, a s društvom je slavila uz šampanjac i ružičastu tortu. Dobro raspoložena Martina sve je začinila i – skokom u bazen.

Galerija 3 3 3 3 3

"Maštala sam o ovom danu… Moje najdraže žene i ja. Sretna sam što vas imam", napisala je uz niz fotografija na kojima pozira s najbližim prijateljicama.

Pogledaji ovo Celebrity Anđa Marić uputila oštru poruku dežurnim savjetnicima: ''Ne poznajete me, promatrate me izdaleka...''

Martina ima samo 23 godine, a na Instagramu je prati više od 123 tisuće ljudi, što je čini jednom od istaknutijih domaćih influencerica.

I o njezinim zarukama puno se pričalo.

Pogledaji ovo Celebrity Što je točno Jimmy Kimmel rekao o ubijenom Kirku i zašto mu se karijera ugasila preko noći?

Influencer Ismael Hadžić zaručio ju je tijekom romantičnog odmora na Baliju. Ismael je tada na društvenim mrežama podijelio video trenutka kada je kleknuo pred svoju djevojku, otkrio je da je zaruke planirao mjesecima unaprijed.

Martina Filić, Ismael Hadžić Foto: Instagram

''Ova cura (moja zaručnica!) je osoba koja cijeni, poštuje i voli. Zaslužili smo srca jedno drugog'', poručio je tada Ismael, dodao je kako je posebno naručio dijamantni prsten baš po njezinoj mjeri.

Inače, Ismael je brat poznatog influencera Sandija Pege, kojega smo gledali u ''Plesu sa zvijezdama''.

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Celebrity Tko je naša atraktivna zastupnica čiji životopis sve više privlači hrvatsku javnost?

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Celebrity Luksuzni badić s dubokim izrezom i njezina figura bili su glavni fokus paparazza na plaži!

Pogledaji ovo Celebrity Zavodljiva Tokio iz napete serije koju smo obožavali gledati čeka prvo dijete!