Anđa Marić uputila oštru poruku dežurnim savjetnicima: ''Ne poznajete me, promatrate me izdaleka...''

Anđa Marić se na Instagramu bez zadrške obračunala s onima koji joj šalju ''dobronamjerne savjete''.

Naša pjevačica i spisateljica Anđa Marić godinama se bori s multiplom sklerozom, a s pratiteljima na društvenim mrežama dijeli detalje borbe s opakom bolešću.

U novoj objavi na Instagramu se obračunala s onima koji joj šalju "dobronamjerne" savjete.

Anđa Marić - 2 Foto: Instagram

''Ljudi dijele ''dobronamjerne'' savjete da bi se oni osjećali bolje. Svaki puta kada postavim neki video gdje vježbam – što radim da bih pratila svoj napredak i motivirala ljude koji su u istoj ili sličnoj situaciji – dobijem hrpu ''dobronamjernih'' savjeta'', započela je.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Znate li tko je ova slatkica? Prije 13 godina proglašena je najplaćenijom mladom glumicom

''Ti savjeti stižu jer je ljudima toliko nelagodno dok gledaju kako mi se tresu ruke ili noge, dok hodam sa štapom ili što već… pa mi hitno pišu u inbox. Ne gospođo, to nije zbog mene. To je zbog vas. Da se VI osjećate bolje. Da se vi osjećate kao dobra osoba. Samo zato što vas je preplavio užas dok ste me gledali – užas da ne biste završili isto kao ja, da vam se slučajno ne desi nešto slično. Ili samo užas od same pomisli kako bi vama bilo u mojoj koži'', dodala je.

Galerija 21 21 21 21 21

''Zato – STOP! Stop sa ''dobronamjernim'' savjetima od vas koji nikada niste kupili moju knjigu, nikada niste bili na mojoj promociji, nikada niste kupili moj CD, niti došli na ijedan moj koncert. Nikada niste podržali ništa što radim. Ne poznajete me, promatrate me izdaleka – a ti vaši ''dobronamjerni'' savjeti su zapravo maskirana superiornost i strah da se vama ne desi isto'', napisala je.

Anđa Marić - 2 Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Pogledaji ovo Celebrity Kate Middleton zablistala s tijarom pokojne Diane, haljina tek oduzima dah

''Dakle, zadržite svoje savjete za sebe. Ako ne možete dati podršku – onda nemojte davati NIŠTA'', zaključila je.

In Magazin: Anđa Marić - 6 Foto: In Magazin

Nedavno je za naš IN magazin bez zadrške progovorila o ljubavi, majčinstvu i borbi s bolesti. Prilog pogledajte OVDJE.

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Zanimljivosti Zavirite u detalje raskošne večere u Windsoru s čak 1452 komada ručno ulaštenog pribora za jelo!

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Celebrity Provokativni prorezi na pomno odabranom mjestu otkrili su njezine tangice

Pogledaji ovo Celebrity Što je točno Jimmy Kimmel rekao o ubijenom Kirku i zašto mu se karijera ugasila preko noći?