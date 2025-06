Anđa Marić bez zadrške o ljubavi, majčinstvu i borbi s bolesti: ''Stalno padam, ali lijepo padam''

In Magazin: Anđa Marić - 6 Foto: In Magazin

U Vrgorcu, publika je plakala, ali od smijeha, emocija i inspiracije. U goste je stigla Anđa Marić, žena nevjerojatne životne priče, kojoj su bolest i prepreke bile samo odskočna daska za rast i ljubav. Iako rijetko daje intervjue, našem Hrvoju Kroli za IN magazin otvorila je srce.

U Vrgorac na drugo izdanje Rock & Book festivala došla je s knjigom, ali je zapravo donijela sebe, onu iskrenu, ranjivu, snažnu. U njezinu svijetu i padovi su umjetnost, a bol – motivacija.



''Pa šta ako ne mogu hodati? Vidjeli ste kako sam maloprije pala. Znaš, ja stalno padam, ali lijepo padam. I nikad se ne ozlijedim previše. Uvijek se dignem. I ne možeš pasti niže od poda'', govori Anđa.

Godinama se bori s multiplom sklerozom. Ali ako ste očekivali tugu, niste upoznali Anđu. Njoj bolest nije kraj priče. Dapače, najbolji dio života došao je upravo tada.''Ja sam puno kvalitetnija osoba, puno više volim život, puno više sam prisutnija, bolja sam mama, sestra, prijateljica, nego što sam bila prije. Cilj života je da budemo najbolja verzija samih sebe''.

In Magazin: Anđa Marić - 1 Foto: In Magazin

In Magazin: Anđa Marić - 3 Foto: In Magazin

Ne želi da je ljudi žale. Ne voli etikete. I nije osoba koja rado daje izjave. Jer, kako kaže, često se riječi izvlači iz konteksta. Ali kad odluči govoriti, otvoreno priča o majčinstvu, krivnji, oprostu i ljubavi, onoj prema sebi i sinu Gašperu.

Pogledaji ovo Celebrity Seve objavila novu fotografiju sa sinom, sve je iznenadio: "Pravi dečko, baš je narastao!"



''Ja sam tu njegova čuvarica dok je bio mali i sada ga puštam da leti. Ja sam mama koja zna reći oprosti. Zato što bi i meni značilo nekada da su mi roditelji znali reći oprosti ili imala si pravo. Ja to govorim non stop. On kaže ipak si mi zeznula život – kažem mu kako misliš? – on kaže pa i ti i tata, dosta mi vas je i ne znam tko mi laže? Ja kažem oprosti Gašpere ali jednostavno kao roditelj ne možeš ne zeznuti svoje dijete''.



Anđa je najavila i novo pisano djelo – ''Mala knjiga za veliki život'', koju opisuje kao spoj znanosti, duhovnosti i životnih lekcija. O glazbi ne razmišlja previše, ali…

In Magazin: Anđa Marić - 2 Foto: In Magazin

In Magazin: Anđa Marić - 4 Foto: In Magazin

''Tek smo počeli tek sam dobila volju. Sad kad se ja vratim u rock & roll kao Tina Turner iza 50te''.



Njezin život je otvoren za ljubav. Jer iako kaže da ne traži partnera, Anđa otkriva da se ipak jednom prijavila na aplikaciju za upoznavanje.

Pogledaji ovo Celebrity Kako ostati ravnodušan na ono što je Bloom rekao mami? Maja je snimila njegovu izjavu!



''Moja baka se udavala pet puta. Ja bih htjela nastavit tu tradiciju. Bila sam na jednoj aplikaciji – klikneš na jednog, dobiješ dva, i njegovu suprugu ili obadvije supruge. Tako da ja želim upoznavat osobno ljude pogotovo u ovim vašim krajevima, takvi primjerci muškaraca rastu kakvi se meni sviđaju''.



Ljubav, smijeh, bol, padovi i novi početci. Sve to je Anđa Marić. A najdraža uloga? Nije spisateljica, manekenka ni pjevačica.

Galerija 3 3 3 3 3

In Magazin: Anđa Marić - 7 Foto: In Magazin

''Najdraža mi je biti Anđa Marić. Ja sam sve istovremeno, sve to i to je to. To sam ja''.

Pogledaji ovo Celebrity Preminula je sestra naše bivše misice Fani Čapalije, iza sebe je ostavila kćerkicu



I možda najvažnije, Anđa nas uči da se snaga ne mjeri mišićima, već dušom. I da prava pobjeda nije nikad ne pasti, nego se svaki put iznova – nasmijati se i ustati.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Zanimljivosti Tko je nova dogradonačelnica Splita koja kaže da je nekonvencionalna političarka?

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Alka Vuica danas je velika regionalna zvijezda, a znate li da je trebala raditi posve drugi posao?

Pogledaji ovo Celebrity Jesu li pretjerali? Svi komentiraju iznenađenje koje su Ronaldo i Georgina priredili djeci za rođendan!

Pogledaji ovo inMagazin Miss i Mister 60 plus! Kakav je osjećaj pobijediti na izboru ljepote u trećoj dobi?