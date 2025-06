Tko je nova dogradonačelnica Splita koja kaže da je nekonvencionalna političarka?

Izborom novog gradonačelnika, Matea Dorčić je postala novom splitskom dogradonačelnicom, nakon što je dugo godina radila u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Na nedavnim lokalnim izborima Split je izabrao novog gradonačelnika. U pitanju je Tomislav Šuta, koji ovime nasljeđuje Ivicu Puljka, a njega će kao zamjenica mijenjati Matea Dorčić. Odmah po Šutinom pobjedničkom govoru, na društvenim mrežama se počela širiti snimka kako gleda u ljude koji su se okupili u stožeru te počela pljeskati.

Rođena Splićanka, Dorčić je u svom rodnom gradu završila osnovnu i srednju školu te pravni fakultet. Javnosti je poznata kao stručnjakinja s dugogodišnjim iskustvom u javnoj upravi, a prije dolaska na ovu funkciju bila je pročelnica Upravnog odjela za turizam, pomorstvo i promet u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

Njezin rad su često hvalili mnogi koji su se susreli s njom, a ranije je priznala kako se ne smatra klasičnom političarkom te da dijeli mnoge brige i izazove kao i njezini sugrađani.

Zašto se odlučila da prihvati ponudu da postane zamjenica gradonačelnika Šute, Dorčić je rekla: "Ključni trenutak bio je razgovor s mojim bližnjima, prijateljima i kolegama do čijeg mišljenja držim. Njihova jednoglasna potpora i činjenica da su oni odluku donijeli čak i prije mene, ta nekakva lakoća s njihove strane, zapravo su me potaknuli da prelomim. No, jednako važan bio mi je i neposredni kontakt s građanima. Kroz posao, ali i svakodnevni život, susrećem se s ljudima koji žele promjene - ne traže čuda, već rješenja za konkretne, životne probleme s kojima se svi susrećemo."

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Osim što ju mnogi hvale kao odgovornu i susretljivu osobu, Dorčić je aktivna na Instagramu.

