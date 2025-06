Zvijezda osamdesetih otkrila da boluje od neizlječive bolesti: "Nije vijest koju želim objaviti..."

Pjevač norveške grupe A-ha Morten Harket otkrio je na službenim stranicama benda da boluje od Parkinsonove bolesti.

Norveški glazbenik Morten Harket, poznat po radu s bendom A-ha, objavio je da boluje od Parkinsonove bolest. Sastav, poznat po velikom hitu "Take on Me", na službenim internetskim stranicama je objavio kako se njihov frontmen već dugi niz godina bori protiv vlastitog tijela.

"Ovo nije vijest koju svatko želi objaviti svijetu: Morten ima Parkinsonovu bolest", stoji u priopćenju, na što je Harket, nakon skrivanja, poručio: "Nisam imao problema s prihvaćanjem dijagnoze. S vremenom sam prihvatio stav svog 94-godišnjeg oca kojem se moj organizam rado priklanja: "Koristim što god treba". Dio mene je htio to objaviti. Kao što sam rekao, prihvaćanje dijagnoze nije bio problem. Moja potreba za mirom i tišinom za radom me je sprječavala."

65-godišnji glazbenik je dodao kako traži najbolje načine da spriječi cijeli sustav da propadne te da mu je teško balansirati između uzimanja lijekova i suočavanja s nuspojavama.

"Postoji toliko toga što treba odvagnuti kada pokušavaš oponašati majstorski način na koji tijelo upravlja svakim složenim pokretom, društvenim situacijama i pozivnicama, ili svakodnevnim životom općenito", kazao je Harket, dodavši kako u suradnji s liječnicima koristi trenutno najmoderniju tehnologiju u liječenju.

Harketov sastav A-ha je objavio 11 studijskih albuma, a najveći hit im je "Take on Me" iz 1985., koji je došao i na sam vrh liste Hot 100 magazina Billboard.

Koje sve hitove grupe A-ha pamtite, pišite nam u komentarima!

O Parkinsonovoj bolest više pročitajte na Krenizdravo.hr (OVDJE).

