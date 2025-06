Tko je supruga novog Dinamova trenera? Bila je uz njega tijekom najtežeg životnog razdoblja

Mario Kovačević postao je novi trener zagrebačkog Dinama, a među prvima mu je čestitala supruga Lana.

Nakon višetjednih najava donedavni trener Slaven Belupa Mario Kovačević službeno je postao trener zagrebačkog Dinama, čime nasljeđuje Sandra Perkovića, koji je bio privremeni trener posljednjih nekoliko kola.

Dinamo će biti treći Kovačevićev prvoligaški klub u kojem je trener nakon što je prije vodio momčad Varaždina i Slaven Belupa, a formalne obveze u Dinamu preuzet će 18. lipnja.

Mario Kovačević Foto: GNK Dinamo

Mario Kovačević Foto: Zeljko Hajdinjak/Cropix

Mario Kovačević Foto: NK Slaven Belupo/Facebook

Zbog turbulentne klupe kao što je Dinamo, Kovačević će često dolaziti u fokus javnosti, kao i njegova supruga Lana, koja je uz njega na svakom koraku i nije propustila priliku na Facebooku podržati muža u novoj avanturi.

Par se upoznao 1997. godine kada je Mario došao kod prijatelja Damira Maretića, čije je dijete čuvala tada 16-godišnja Lana. Zaljubili su se nakon izlaska u klub, a danas su već 23 godine u braku, u kojem su dobili i dvije kćeri –Niku (22) i Janu (20).

Pogledaji ovo Celebrity Seve objavila novu fotografiju sa sinom, sve je iznenadio: "Pravi dečko, baš je narastao!"

"Osvojio me dobrotom, predobar je i zgodan... Kad smo započinjali, nikad nisam gledala na to što je nogometaš", izjavila je Lana u zajedničkom intervjuu para za Gloriju. Bila je uz svog supruga i za vrijeme najveće životne borbe – one protiv raka pluća.

Galerija 20 20 20 20 20

Mario Kovačević Foto: Željko Hajdinjak/Cropix

Mario Kovačević Foto: Željko Hajdinjak/Cropix

Mario Kovačević i Mislav Karoglan Foto: Paun Paunovic / CROPIX

Mario Kovačević Foto: Profimedia

Naime, u prosincu 2023. karcinom mu je otkriven slučajno nakon što mu je pozlilo tijekom vožnje na trening. Nakon hitne liječničke intervencije podvrgnut je operaciji uklanjanja oboljelog dijela pluća, bez potrebe za kemoterapijom.

Pogledaji ovo Celebrity Preminula je sestra naše bivše misice Fani Čapalije, iza sebe je ostavila kćerkicu

"Teško mi je objasniti što mi se u tom trenutku sve miješalo. Zapravo sam bio optimističan jer se, srećom, karcinom nije proširio. U glavu sam stavio da će sve biti dobro. Istina, suočio sam se s tom borbom već u obitelji. Zapravo, najteže mi je bilo kako će ovu situaciju primiti moji roditelji, supruga i djeca. Pomislio sam – ako nešto krene po zlu, proživio sam dobar život", izjavio je Kovačević, koji se u međuvremenu uspješno oporavio i redovito odlazi na kontrole, no zbog obima liječenja morao se razići s Varaždinom.

Pogledaji ovo Celebrity Prepustili se strastima! Nogometna zvijezda u intimnim trenucima s djevojkom na jahti

Veliku pomoć u oporavku pružio mu je i izbornik Zlatko Dalić, koji ga je povezao s neurokirurgom Josipom Paladinom, a operaciju je vodio dr. Igor Nikolić. Ipak, kaže kako je najveći heroj njegova supruga: "Ona je podnijela najveću žrtvu. Lana je moj heroj."

Što vi mislite o Mariju Kovačeviću kao novom treneru Dinama, pišite nam u komentarima!

Više o cijelom poslu pročitajte na gol.hr-u (OVDJE).

Tko još uz Kovačevića dolazi u Dinamo, otkrijte na gol.hr-u (OVDJE).

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Celebrity Legenda Prljavog kazališta podijelila rijedak privatan trenutak potaknut važnom prigodom

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Alka Vuica danas je velika regionalna zvijezda, a znate li da je trebala raditi posve drugi posao?

Pogledaji ovo Celebrity Fotografija Sandre Bagarić u dvodijelnom bikiniju pokrenula je lavinu komentara!

Pogledaji ovo Nekad i sad Postao je simbol jedne ere televizije, a sada iskreno progovara o prokletstvu dugog života