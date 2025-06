Alka Vuica danas je velika regionalna zvijezda, a znate li da je trebala raditi posve drugi posao?

Alka Vuica jedna je od naših najpoznatijih pjevačica, a ovo je njena životna priča.

''Ljudi me pitaju imam li tremu. Naravno, što sam starija, to je odgovornost, trema je odgovornost, ljudi koji je nemaju, nemaju ni tremu... Često se pitam što je meni ovo trebalo, puno je tu organizacije'', rekla je za IN magazin.

Alka Vuica rođena je 8. lipnja 1961. u Puli. Odrasla je u Umagu u glazbenoj obitelji – majka Zdenka svirala je klavir, otac Zvonko saksofon, a ujak Boško harmoniku. Unatoč strogoći oca, Alka je od malih nogu pokazivala buntovnički duh i kreativnost. Već s 12 godina počela je pisati pjesme, a prva velika inspiracija bio joj je lik Winnetoua, kojem je posvetila brojne stihove. Nakon završetka osnovne i srednje škole u Umagu preselila se u Zagreb gdje je upisala studij defektologije, edukacijsko-rehabilitacijsku znanost koja uključuje rad s osobama koje imaju teškoće. U to vrijeme počinje se intenzivnije baviti pisanjem i glazbom.

Alkina glazbena karijera započela je 1980-ih kada je pisala tekstove za mnoge poznate izvođače poput Josipe Lisac, Dine Dvornika, Željka Bebeka, Tajči i grupe Denis & Denis. Jedan od njezinih prvih velikih uspjeha bio je tekst za pjesmu "Hajde da ludujemo", koju je izvela Tajči na Euroviziji 1990. godine.

Godine 1993. Alka je objavila svoj prvi album "Laži me", a istoimena pjesma postala je veliki hit i donijela joj nagradu za kantautoricu godine 1994.

Slijedili su albumi "Za tebe čuvam sebe" (1995.), "Alkatraz" (1997.), "Balkan girl" (1999.), "Profesionalka" (2001.), "Cirkus" (2004.) i "Alkina kafana" (2013.). Njezina glazba karakterizira spoj popa, folka i latino ritmova, a mnogi je smatraju pionirkom uvođenja etnostila u hrvatski pop.

Osim glazbom, Alka se bavila i novinarstvom, a pisala je za časopise "Polet", "Globus", "Gloria" i "Nacional". Na televiziji je vodila talk show "Jedan na jedan" na Novoj TV te rubriku "Alka Individualka" u emisiji "Red Carpet".

Godine 2009. Alka se kandidirala za predsjednicu Republike Hrvatske kao kandidatkinja Zelene liste. Iako nije uspjela prikupiti dovoljan broj potpisa za službenu kandidaturu, njezin politički angažman izazvao je veliku pozornost javnosti.

Ove godine podržala je predsjednika Zorana Milanovića, a njihovu zajedničku fotografiju pogledajte OVDJE.

Alka Vuica ima sina Arijana, kojeg je dobila u vezi s poznatim srpskim slikarom Vukom Veličkovićem. Arian je rođen 1989. godine, studirao je produkciju u Londonu i bavi se glazbom.

