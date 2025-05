Alka Vuica otvorila dušu za IN magazin: ''Mislim da je jako glupo meni se zamjeriti''

Ako nekomu padne na pamet zamjeriti se Alki Vuici, neka prvo pogleda ovaj prilog. Jer, kako sama kaže, "Tko izgubi mene, izgubi duplo." Maja Perica sjela je nasuprot glazbenice koja je istodobno pjesnikinja, filozofkinja, žena koja zna povrijediti, ali i oprostiti uz Božju pomoć. Od osvete preko vjere, pa sve do stihova nove pjesme koji liječe, Alka otkriva što znači preživjeti s mnogo stila. I još više stava.

''To je tako na Balkanu.... što nas više boli, to je na neki način naš habitus postojanj, naša krv kako mi doživljavamo emocije'', govori Alka Vuica.

Pjesnikinja u duši, lavica u stavu. Žena koja zna oprostiti, ali i dobro zna gdje treba povući crtu. Njezine riječi nisu samo riječi, to su stavovi, borbe, ljubavi koje su preživjele i one koje nisu.



''Ja ne želim pričati o tim gubitnicima koji su me povrijedili i koji me nisu znali voljeti jer tko izgubi mene, izgubi duplo jer ja sam i odan prijatelj i pjesnikinja i mislim da je jako glupo se meni zamjeriti'', govori Alka u svom stilu.

Kad je u pitanju osveta… E, tu se ne ide na sitno. Ima ona arsenal, ali kaže, vjera je često zaustavi. Ipak, ako baš treba, malo ogreban auto zna bolje pogoditi ego nego sto riječi. I teško da će osvetu servirati hladnu.

''Volim vratiti odmah što se mene tiče, ja sam prilično lajava i moj jezik je najbolja osveta, obično kad me netko povrijedi ide kući plačući, tako moj mozak radi''.

No priznaje kako je vjera često spriječi u osveti jer treba znati oprostiti.

''Ako ne opraštate zazivate sami sebi kletvu od Boga i ne oprost od Boga, užasno je važno opstati. Isus nije bio samo sin Božji i osoba koja nam je približila riječi iz Biblije, on je na jedan specifičan način govorio kako živjeti vjeru. Svi oni koji ne opraštaju,koji ne znaju halaliti, kao što bi Bosanci rekli, preći preko stvari, ne žive svoju vjeru i neće zaslužiti Božji oprost'', govori Alka.

Ne krije da su je povrijedili i da se prolilo suza, a očevu rečenicu - "Sine moj, nitko nije vrijedan tvojih suza", dugo nije shvaćala.

Ljubavi neće nedostajati 8.lipnja na Šalati, gdje će Alka održati koncert kojim će proslaviti rođendan i 40 godina karijere.

''Ljudi me pitaju je l imaš tremu, naravno što sam starija,to je odgovornost, trema je odgovornost, ljudi koji je nemaju nemaju ni tremu... često se pitam što je meni ovo trebalo, puno je tu organizacije'', govori Alka.

Na koncertu će joj se pridružiti brojni prijatelji kojima je napisala pjesme, a da može živjeti u jednom stihu koji je napisala, odabrala bi ovaj.

''gdje Dunav ljubi nebo o zašto smo sada''

''Htjela bih živjeti na prekrasnom mjestu, gdje je sve lijepo, gdje su svi sretni, gdje nitko nikog ne laže. Ne bi sigurno živjela u laži me, ali gdje Dunav ljubi nebo, da je to dobar stih za kućicu na vodi, pogled na zalaske sunca i jedan mir i ljepotu življenja'', govori Alka.

Sve su njezine pjesme životne lekcije, s malo parfema, malo bunta i mnogo stava.

Mi jedva čekamo sljedeću njezinu rečenicu, odnosno pjesmu s nadolazećeg albuma, jer u svijetu gdje svi govore previše, Alka i dalje govori točno ono što treba.

