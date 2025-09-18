Tko je naša atraktivna zastupnica čiji životopis sve više privlači hrvatsku javnost?

Ova lijepa političarka u Hrvatski sabor ušla je 2024. godine.

Ime Sande Livije Madune sve se češće spominje u političkim krugovima. Atraktivna zastupnica iz redova HDZ-a privukla je pozornost svojim izgledom, stavovima i aktivnošću, a mnogi se pitaju – tko je zapravo ona?

Kako stoji na stranicama Hrvatskog sabora, diplomirala je ekonomiju na Veleučilištu u Slavonskom Brodu, gdje je stekla titulu magistre ekonomije, a dodatno se usavršavala na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je postala prvostupnica trenerske struke.

Sanda Livia Maduna Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

U politiku je ušla kroz Mladež HDZ-a, gdje je najprije vodila gradski, a potom i županijski ogranak.

Njezin angažman prepoznat je i na lokalnoj razini: bila je dugogodišnja vijećnica u Gradskom vijeću Slavonskog Broda, gdje je isticala važnost uključivanja mladih u društvene procese. Do ulaska u saborske klupe od 2022. godine radila je kao viša stručna suradnica za projekte financirane iz vlastitih sredstava, Europskih fondova i nacionalnih fondova u Turističkoj zajednici Brodsko-posavske županije, piše Plus Portal.

Sanda Livia Maduna Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Mandat zastupnice u Hrvatskom saboru započela je 16. svibnja 2024., kada je ušla kao zamjena za Danijela Marušića. U Saboru je članica nekoliko važnih odbora – od onoga za financije i državni proračun, preko odbora za obitelj, mlade i sport, pa sve do odbora za ravnopravnost spolova i međuparlamentarnu suradnju.

Godinama je nizala uspjehe u taekwondou, a usvojila je brojna priznanja i kao vizažistica.

Sanda Livia Maduna Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Sanda Livia Maduna Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Sanda Livia Maduna Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

