Naš influencer i njegova supruga ponovno postali roditelji! Novorođenom sinu dali uistinu posebno ime

Sandi Pego i Cindy Šoštarić Hadžić na Instagramu su objavili kako su drugi put postali roditelji.

Naš influencerski par Sandi Pego i Cindy Šoštarić Hadžić postali su drugi puta roditelji.

Nakon što su 2022. dobili sina Iana, par je u noći s nedjelje na ponedjeljak dobio sina koji se zove Noa.

"Bok, ja sam Noa. Sinoć sam u 1:15 alarmirao mamu da želim van, a već u 1:39 smo se upoznali! Da, skoro sam se rodio na putu do bolnice! Iznenađenje - deset dana prije nego što sam obećao. Moja mama je lavica", napisao je Sandi u zajedničkoj objavi na Instagramu, podijelivši nekoliko fotografija novorođenčeta, koji je stigao 20-ak dana prije trećeg rođendana svog starijeg brata.

Sandiju i Cindy na rođenju Noe čestitali su mnogi poznati Hrvati, među kojima su Ella Dvornik, Maja Šuput, Jelena Perić i Martina Filić, djevojka Sandijevog brata Ismaela.

Par se upoznao na Ultra Music Europe 2018., tri godine kasnije su se vjenčali na raskočnoj ceremoniji kojoj su prisustvovale brojne poznate osobe.

O braći Hadžić više pročitajte OVDJE.

