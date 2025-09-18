Neočekivano iznenađenje za ljubitelje serije koja je zaludjela cijeli svijet: ''Doslovno plačem!''

Seriju prate obožavatelji diljem svijeta, a jako je popularna i na društvenim mrežama.

Popularna serija "The Summer I Turned Pretty", koja je u kratkom roku zaludila publiku diljem svijeta i donijela tri uzbudljive sezone, uskoro će dobiti i nastavak u obliku filma.

Službeni profil serije na Instagramu objavio je fotografiju glavnih glumaca, Lole Tung (Belly) i Christophera Brineyja (Conrad), kako poziraju ispred natpisa koji otkrivaju veliku vijest.

"The Summer I Turned Pretty the Movie'', pisalo je kratko, ali vrlo jasno.

Još uvijek nije poznato kada će film ugledati svjetlo dana, a ni njegova radnja, ali je poznato da će ga režirati Jenny Han, autorica knjige "The Summer I Turned Pretty", koja je napisala trilogiju po kojoj je serija i snimljena, piše Page Six.

Ekipa iz serije ''The Summer I Turned Pretty'' Foto: Profimedia

"U Bellynom putovanju ostao je još jedan veliki prijelomni trenutak i smatrala sam da mu samo film može dati pravo značenje. Neizmjerno sam zahvalna Prime Videu što nastavlja podržavati moju viziju ove priče i što je omogućio da s obožavateljima podijelim ovo završno poglavlje", poručila je u priopćenju.

Gavin Casalegno, Lola Tung, Christopher Briney Foto: Profimedia

Vijest je izazvala oduševljenje među obožavateljima koji već godinama prate ljubavni trokut Belly, Conrada i Jeremiaha. Objava na Instagramu ima više od 4,5 milijuna lajkova i 100 tisuća komentara.

''Ovo je ono što nam je trebalo'', ''Najbolji dan u mom životu'', ''Hvala ti, Jenny, samo ću to reći'', ''Nisam dobro nakon ove vijesti'', ''Koliko sam uzbuđena'', ''Što se događa? Zaista ćemo dobiti i film?'', ''Plačem, smijem se, uzbuđena sam'', ''Kemija koju jednostavno ne možemo pustiti'', ''Jedva čekam'', ''Doslovno sam počela plakati kada sam vidjela ovo'', dio je komentara s Instagrama.

Serija ''The Summer i Turned Pretty'' Foto: Profimedia

Serija ''The Summer i Turned Pretty'' Foto: Profimedia

Lola Tung - serija ''The Summer I Turned Pretty'' Foto: Profimedia

Serija ''The Summer i Turned Pretty'' Foto: Profimedia

Lola Tung, Christopher Briney Foto: Profimedia

