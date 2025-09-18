Ulogom Lare Gotovac osvojila je srca publike: ''Ponosna sam na sve!''

Nika Barišić, mlada glumica koja je osvojila publiku ulogom Lare u popularnoj seriji Kumovi, otvoreno govori o svom liku, iskustvima sa seta i planovima za budućnost. U razgovoru otkriva kako se Lara mijenjala kroz sezone, na koje je projekte najponosnija, što bi voljela raditi izvan Hrvatske te koliko joj je obitelj važna u pronalaženju ravnoteže između privatnog i poslovnog života.

Nika, mlada glumica koja je publiku osvojila ulogom Lare u seriji ''Kumovi'', govori o svom liku, dosadašnjim uspjesima i planovima za budućnost. Iako skromna i svjesna da tek gradi karijeru, priznaje da je svaka nova uloga za nju svojevrsno ostvarenje snova.

Lara kroz sezone – od početka do danas

''Lara se dosta promijenila od prve do pete sezone. Prošla je poveći vremenski period, preselila se, stekla nove prijatelje i obitelj, udala se i skrasila. Sve je to izgradilo kao osobu. Danas ima više razumijevanja i strpljenja – a to su je naučile Zaglave“, kaže kroz smijeh.

Posebno joj je ostala u sjećanju scena snimana s kolegom Martinom, kada su radili kampanju za njegovu kandidaturu za načelnika.

''Bilo je rano ujutro i dosta hladno, ali mi smo se toliko zabavljali i trudili da na kameri ispadne jednako duhovito i zabavno kao što je bilo nama dok smo snimali''.

Nika priznaje da je ponosna što radi posao koji voli i što je već sada uključena u raznolike projekte.

''Ponosna sam na sve – i na Kumove, i na Rulet kojeg igram s curama, i na San Ivanjske noći s kolegama s faksa. Da moram birati između te tri stvari, ne bih mogla izostaviti nijednu''.

Gledajući unaprijed, razmišlja i o iskoracima izvan domaće scene. „Htjela bih se okušati u međunarodnim projektima i provesti neko vrijeme izvan Hrvatske. Mislim da je ovo idealna faza života za to. Ali ono što najviše želim je imati neki svoj projekt – seriju ili predstavu''.

Za sada nema jednu ulogu iz snova, jer vjeruje da je još uvijek mlada i da nema dovoljno iskustva da se na to fokusira.

''Svaka nova uloga za mene je uloga iz snova'', dodaje.

Balans privatnog i poslovnog života

Kao i mnogi glumci, i ona osjeti izazove balansiranja između privatnog života i karijere.

''Sve ovisi koliko se preklapaju. U nekim periodima to ide lošije ako je tempo intenzivan. Nakon ljeta i odmora ne želim se ni sjetiti perioda koji slijedi, kad se predstave i snimanja poklope s privatnim životom''.

A slobodnom vremenu itekako je uživala.

''Odmarala sam se, gledala serije, šetala, putovala, kuhala i snimala TikTokove. Ali sad je vrijeme da se vratim poslu''.

O Lari i Niki – sličnosti i razlike

Upitana kako bi se njezin lik Lara snašao u njezinu stvarnom životu, odgovara bez oklijevanja:

''Lara je prilagodljiva, ona se snađe gdje god je staviš''.

Sličnosti između njih dvije također postoje.

''Usudila bih se reći da jesu slične. Samo mislim da Nika mora još usavršiti neke stvari koje Lara već ima. U nekim stvarima, Lara je Niku i prešišala''.

Oporavak i povratak na pozornicu

Kraj ljeta obilježila je ozljeda i slomljena noga, ali oporavak ide dobro.

''Zasad sam još uvijek sa štakama, ali opseg pokreta je sve bolji i bolji''. Unatoč ozljedi, Nika se uskoro vraća na scenu.

''Stajem na pozornicu već 22. rujna s predstavom Rulet'', kaže s osmijehom.

