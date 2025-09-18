Lu Dedić i mama Marina odvažile se na izlazak nakon velike tragedije

U Kući umjetnosti Arsen otvorena je slikarska izložba ''Na putu raja''.

Mlada glazbenica Lu Dedić i njezina majka Marina Scotti snimljene su javnosti nakon što je obitelj pogodila velika tragedija – smrt Gabi Novak i Matije Dedića.

Lu i Marina snimljene su u Kući umjetnosti Arsen, gdje je u sklopu festivala Skure otvorena slikarska izložba "Na putu za raj" autora Luke Dedića. Luka je sin Arsenova brata Milutina, odnosno Arsenov nećak, a ovom prilikom predstavio je umjetničke minijature rađene tehnikom ulja na platnu.

Marina Scotti, Lu Dedić Foto: Nikolina Vukovic Stipanicev / CROPIX

Dok su promatrale radove, Lu i Marina nisu mogle izbjeći pažnju okupljenih.

Marina Scotti, Lu Dedić Foto: Nikolina Vukovic Stipanicev / CROPIX

Iako je iza njih težak period zbog gubitka voljenih Gabi i Matije, svojim su dolaskom dale podršku obiteljskom događaju i pokazale snagu u trenucima boli.

Marina Scotti Foto: Nikolina Vukovic Stipanicev / CROPIX

Otvorenje izložbe privuklo je brojne uzvanike, a prisustvo Lu Dedić posebno je izazvalo emocije publike – jer upravo ona nosi naslijeđe jedne od najpoznatijih glazbenih obitelji u Hrvatskoj.

Nedavno je u Zagrebu održan veliki koncert u njihovu čast, a više detalja pročitajte OVDJE.

Objavljena je i posljednja snimka Gabi Novak, nastala nekoliko tjedana prije njene smrti. Pogledati je možete OVDJE.

Gabi Novak i Matija Dedić - 3 Foto: Ivana Nobilo / CROPIX

