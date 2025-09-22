Pogledajte video! Darko Milinović zasvirao gitaru i zapjevao klapski hit

Darko Milinović na društvenim se mrežama pohvalio videom na kojem je zasvirao gitaru i zapjevao.

Gradonačelnik Gospića i bivši ministar zdravstva Darko Milinović iznenadio je pratitelje na društvenim mrežama objavom koju nitko nije očekivao.

Naime, Milinović je podijelio snimku na kojoj svira gitaru i pjeva pjesmu "Samo za tebe" popularne klape Intrade.

"Više od 20 godina, a možda i više nisam pipnuo gitaru pa nedavno uzeo da se malo podsjetim. Otpjevao ženi i obitelji za poklon, za njih učinit ću sve'', napisao je uz objavu.

Videom je izazvao lavinu reakcija, a komentari korisnika Facebooka samo su se nizali.

''Super ste'', ''Bravoo u svemu, rođeni talent'', ''Samo pozitiva'', ''Kakav glas'', ''Predvno'', ''Samo tako nastavite jer samo naša nježna strna otkriva koliko smo veliki ljudi. Ponosna sam na vas'', ''Dobro to ide vama'', dio je komentara.

Darko Milinović - 1 Foto: Ronald Gorsic / CROPIX

Inače, Darko Milinović u braku je već 37 godina sa suprugom Blaženkom. Zajedno imaju troje djece.

Darko Milinović i supruga Blaženka Foto: Dalibor Urukalovic/Pixsell

U svibnju je na društvenim mrežama objavio fotku prekrasne kćeri koja se bavila pjevanjem, a pokušala je upasti i na Doru. Više o tome pročitajte OVDJE.

