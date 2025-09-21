Charlie Chaplin najmlađeg sina je dobio sa 73 godine, koji danas živi potpuno drugačije od oca!

Christopher Chaplin, najmlađi sin Charlija Chaplina kojeg je legendarni glumac dobio u 73. godini, danas ima 62 godine i bavi se glazbom.

Legendarni komičar i redatelj Charlie Chaplin postao je otac čak 11 puta, a posljednje dijete dobio je u 73. godini života.

Najmlađi sin, Christopher Chaplin, rođen je 1962. godine u Švicarskoj i danas ima 62 godine.

Christopher je odrastao u velikoj umjetničkoj obitelji i, iako je njegov otac ostavio neizbrisiv trag u filmskoj povijesti, odlučio je pronaći vlastiti put. Isprva se okušao u glumi te je tijekom 80-ih i 90-ih nastupio u nekoliko filmskih i televizijskih projekata.

Kasnije se sve više usmjerio na glazbu i skladanje, gdje je pronašao svoj prepoznatljiv izraz. Danas djeluje kao skladatelj i glazbenik, a svojim radom nastavlja umjetničku tradiciju obitelji Chaplin, koja već generacijama utječe na svijet umjetnosti i zabave.

Iako živi povučeno i rijetko se pojavljuje u javnosti, Christopher Chaplin ostaje zanimljiv javnosti zbog neobične obiteljske priče, odnosno činjenice da ga je njegov otac, jedan od najvećih glumaca i redatelja svih vremena, dobio u poodmakloj životnoj dobi.

