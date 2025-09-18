Znate li čija je ovo kći? Majka joj je poznata Kućanica, a otac cijenjeno lice u Hollywoodu

Kći Williama H. Macyja i Felicity Huffman, zablistala je uz oca na premijeri filma Train Dreams u Torontu, iako ju, za razliku od slavnih roditelja, više zanima politika nego gluma.

Ova 23-godišnja plavokosa ljepotica, poznata kao "nepo baby" iz Hollywooda, viđena je u utorak na Toronto International Film Festivalu u društvu svog slavnog oca, glumca Williama H. Macyja, na premijeri njegovog novog filma "Train Dreams".

Georgia Grace Macy - 8 Foto: Profimedia

Georgia Grace Macy - 1 Foto: Profimedia

Riječ je o Georgiji Grace Macy, kćeri Williama H. Macyja i Felicity Huffman, glumice najpoznatije po ulozi Lynette Scavo u seriji "Kućanice", ali i po skandalu iz 2019. kada je završila u zatvoru zbog namještanja prijemnih ispita za fakultet.

Georgia Grace Macy - 12 Foto: Profimedia

Na premijeri je Georgia zablistala u elegantnoj svjetlucavoj haljini s tankim naramenicama, bijelim cipelama otvorenih prstiju i minimalističkim naušnicama. Kratka bob frizura dodatno je istaknula sličnost s majkom, koja ovom prigodom nije bila prisutna.

Georgia Grace Macy - 2 Foto: Profimedia

Iako dolazi iz glumačke obitelji, Georgia se nije odlučila za glumački put.

"Georgia je kao njezina mama – žestoka. Jako je pametna, kao Felicity. Ali nikada je nije zanimala gluma", rekao je njezin otac 2019. te je dodao da je njezina strast politika i da studira političke znanosti na prestižnom fakultetu.

Georgia Grace Macy - 9 Foto: Profimedia

Georgia Grace Macy - 4 Foto: Profimedia

Film "Train Dreams", u kojem Macy tumači glavnu ulogu, temelji se na hvaljenoj noveli Denisa Johnsona i prati život osamljenog radnika na željeznici koji nakon obiteljske tragedije kreće na put otkrivanja smisla. U filmu također glume Joel Edgerton, Felicity Jones i Kerry Condon, a režiju potpisuje Paul Thomas Anderson.

Zanimljivo, Macy ima bogatu karijeru iza sebe. Osim u "Fargu", glumio je i u kultnim filmovima "Boogie Nights", "Magnolia", te godinama vodio seriju "Shameless".

