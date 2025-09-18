Pretraži
Nju zanima politika

Znate li čija je ovo kći? Majka joj je poznata Kućanica, a otac cijenjeno lice u Hollywoodu

Piše I.G., Danas @ 06:00 Celebrity komentari
Georgia Grace Macy - 6 Georgia Grace Macy - 6 Foto: X/Screenshot

Kći Williama H. Macyja i Felicity Huffman, zablistala je uz oca na premijeri filma Train Dreams u Torontu, iako ju, za razliku od slavnih roditelja, više zanima politika nego gluma.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Damir Habijan pokazao isklesane mišiće na utrci
pothvat vrijedan hvale
Isklesani mišići našeg ministra u prvom planu na fotografijama bez majice
Tko je kći Williama H. Macyja i Felicity Huffman?
Nju zanima politika
Znate li čija je ovo kći? Majka joj je poznata Kućanica, a otac cijenjeno lice u Hollywoodu
Čime se bavi najmlađi sin Charlija Chaplina?
kroči vlastitim putem
Charlie Chaplin najmlađeg sina je dobio sa 73 godine, koji danas živi potpuno drugačije od oca!
Kviz o Oprah Winfrey
televizijska milijarderka
Samo za velike fanove: Provjerite koliko uistinu znate o Oprah Winfrey!
Žanamari u mini plavom badiću pokazala bujnu pozadinu
"Savršenstvo!"
Kad se Žanamari okrenula u nikad minijaturnijem badiću, bio je jasan glavni fokus pratitelja!
Preminuo je član Najboljih hrvatskih tamburaša Mirko Gašparović Mirka
veliki šok i tuga
Iznenada preminuo član Najboljih hrvatskih tamburaša: ''Još sinoć smo zajedno pjevali...''
U avionskoj nesreći poginuo tekstopisac Brett James
pokraj škole
Glazbenik poginuo u strašnoj nesreći, s njim su bile još dvije osobe
Tko je umjetnica Milo Moire koja je 2017. gola šetala Rijekom?
osebujna crnka
Tko je žena koja je potpuno gola prošetala riječkim Korzom?
Trudna supruga Janka Popovića Volarića Lovorka Sršen žrtva je krađe
postala žrtva
Trudna supruga Janka Popovića Volarića moli za pomoć, našla se u teškoj situaciji
Heidi Klum zablistala je na vlastitom HeidiFestu u Münchenu
spoj tradicije i glamura
Prvi dekolte Oktoberfesta? Ovaj outfit u kojem se pojavila Heidi Klum bio je glavna tema!
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Policija i vojska na terenu, očekuje se najveća eutanazija svinja u zemlji
Svinjska kuga hara
Policija preplavila istok zemlje: Zaustavljaju se i pregledavaju sva veća vozila, otvaraju prtljažnici...
Trump nakon kršenja zračnog prostora: "Ako Rusija nastavi s eskalacijom, ja ću..."
rastu napetosti
Trump nakon kršenja zračnog prostora: "Ako Rusija nastavi s eskalacijom, ja ću..."
Krvava svadba u SAD-u: Upao na slavlje i krenuo pucati
Golema tragedija
Krvava svadba: Mladenci su se pripremali za prvi ples, a onda su začuli pucnjeve
show
Preminuo je član Najboljih hrvatskih tamburaša Mirko Gašparović Mirka
veliki šok i tuga
Iznenada preminuo član Najboljih hrvatskih tamburaša: ''Još sinoć smo zajedno pjevali...''
Žanamari u mini plavom badiću pokazala bujnu pozadinu
"Savršenstvo!"
Kad se Žanamari okrenula u nikad minijaturnijem badiću, bio je jasan glavni fokus pratitelja!
U avionskoj nesreći poginuo tekstopisac Brett James
pokraj škole
Glazbenik poginuo u strašnoj nesreći, s njim su bile još dvije osobe
zdravlje
Previše ovog vitamina može povećati rizik od raka!
Važna informacija
Previše ovog vitamina može povećati rizik od raka!
Otkrijte kako 14 dana mijenja vaš imunološki sustav
POKROVITELJ DONAT
Otkrijte kako 14 dana mijenja vaš imunološki sustav
Candida auris: Simptomi superinfekcije koja se širi Europom
Stigla je u hrvatske bolnice!
Candida auris: Simptomi superinfekcije koja se širi Europom
zabava
Kako prepoznati Balkanca u SAD-u? Pogledajte registraciju
Urnebesno
Kako prepoznati Balkanca u SAD-u? Pogledajte registraciju
Bahato mu prepriječio prijelaz, a ono što je pješak napravio oduševilo je društvene mreže
Svaka čast
Bahato mu prepriječio prijelaz, a ono što je pješak napravio oduševilo je društvene mreže
Mladenci ušli u salu i ostali šokirani! Ono što ih je dočekalo nisu mogli ni predvidjeti
Gorak okus
Mladenci ušli u salu i ostali šokirani! Ono što ih je dočekalo nisu mogli ni predvidjeti
tech
Opasan ruski dron prkosi sankcijama: Ima mlazni pogon, satelitsku navigaciju i prepun je komponenti iz Kine i Zapada
Geran-3
Opasan ruski dron prkosi sankcijama: Ima mlazni pogon, satelitsku navigaciju i prepun je komponenti iz Kine i Zapada
Nove ovlasti WHO-a stupile na snagu: Mogu proglasiti izvanredno stanje zbog pandemije
Nova pravila za buduće krize
Nove ovlasti WHO-a stupile na snagu: Mogu proglasiti izvanredno stanje zbog pandemije
Situacija nikad nije bila gora: Profesori tvrde kako su domaće zadaće izgubile svaki smisao
Što napraviti?!
Situacija nikad nije bila gora: Profesori tvrde kako su domaće zadaće izgubile svaki smisao
sport
UEFA blizu izbacivanja Maccabija iz Tel-Aviva, Dinamu potencijalno tri boda
Uskoro odluka
Ništa od gostovanja u Srbiji, Dinamu se pišu tri europska boda bez odigrane minute?
Modrić Hrvatu na San Siru bacio dres: Onda se usljedila drama: "Bio sam sam..."
talijanska prevara
Modrić Hrvatu na San Siru bacio dres: Onda je usljedila drama: "Bio sam sam..."
VIDEO Petar Sučić upisao asistenciju u pobjedi Intera nad Sassuolom
Kao servirano
VIDEO Zabio, pa odmah pokazao prema Sučiću: Pogledajte klasnu asistenciju Vatrenog
tv
MasterChef: Mario usred snimanja napustio set i napravio ovo!
VRTLOG EMOCIJA!
Mario usred snimanja MasterChefa napustio set i napravio ovo!
MasterChef: Napetije od nekog akcijskog trilera! Mario poručio: "Ovo je i mene zabolilo!"
USPJEH!
Napetije od nekog akcijskog trilera! Mario poručio: "Ovo je i mene zabolilo!"
Film "Toma": "Toma" – film koji je rasplakao regiju
TOMA
"Toma" – film koji je rasplakao regiju
putovanja
Recept za svaki dan: Zapečena riža s piletinom kojoj je teško naći manu
Jednostavno
Recept za svaki dan: Zapečena riža s piletinom kojoj je teško naći manu
Nije za svaki dan: Recept za savršenu čokoladnu tortu od tri sloja koji se tope u ustima
Nježna i puna okusa
Nije za svaki dan: Recept za savršenu čokoladnu tortu od tri sloja koji se tope u ustima
Skriveni restoran u obiteljskoj kući: Ispunjeni san bivšeg natjecatelja MasterChefa u kojem ćete poželjeti ostati satima
Škafetin
Skriveni restoran u obiteljskoj kući: Ispunjeni san bivšeg natjecatelja MasterChefa u kojem ćete poželjeti ostati satima
novac
Ovo je deset hrvatskih gradova s najuspješnijim tvrtkama. Treće mjesto je iznenađenje
Gdje je bogatstvo?
Ovo je deset hrvatskih gradova s najuspješnijim tvrtkama. Treće mjesto je iznenađenje
Jedna mediteranska zemlja ozbiljno se naoružava. Potrošit će 25 milijardi eura, uskoro joj stiže četvrta fregata Belharra
Napeti odnosi
Jedna mediteranska zemlja ozbiljno se naoružava. Potrošit će 25 milijardi eura, uskoro joj stiže četvrta fregata Belharra
Sud odlučio: Poslodavci smiju odbiti kandidate koji navijaju za suparnički nogometni klub
Diskriminacija
Sud odlučio: Poslodavci smiju odbiti kandidate koji navijaju za suparnički nogometni klub
lifestyle
Ulična moda: Zagrebačko izdanje u mini haljini i hulahopkama
ODLIČNO IZDANJE
Hulahopke ljepotice iz centra Zagreba savršen su par crnoj mini haljini
Duge haljine za jesen 2025.
Top su
Uz tenisice, balerinke, čizme i gležnjače: 13 dugih haljina koje ćete nositi cijelu jesen
Street sytle u muškim trapericama iz Bershke
Tip-Top
Pogledajte kako su se prijateljice skockale za kavu, sve je top, ali muške traperice su pobijedile
sve
UEFA blizu izbacivanja Maccabija iz Tel-Aviva, Dinamu potencijalno tri boda
Uskoro odluka
Ništa od gostovanja u Srbiji, Dinamu se pišu tri europska boda bez odigrane minute?
Preminuo je član Najboljih hrvatskih tamburaša Mirko Gašparović Mirka
veliki šok i tuga
Iznenada preminuo član Najboljih hrvatskih tamburaša: ''Još sinoć smo zajedno pjevali...''
Žanamari u mini plavom badiću pokazala bujnu pozadinu
"Savršenstvo!"
Kad se Žanamari okrenula u nikad minijaturnijem badiću, bio je jasan glavni fokus pratitelja!
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene