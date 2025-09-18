Mladi Hajdukov as kanadskih korijena pokazao djevojku koja mu je ukrala srce?

Niko Sigur na društvenim mrežama objavio je fotku sa zgodnom brinetom.

Nogometaš Niko Sigur, vezni igrač Hajduka i mladi reprezentativac Kanade, nedavno je izazvao veliku pozornost svojom objavom na društvenim mrežama.

Na Instagramu je podijelio fotografiju na kojoj pozira sa zgodnom brinetom, a ispod nje kratko je napisao: "Moja kraljica" i dodao emotikon srca.

Upravo je taj detalj potaknuo nagađanja o tome da je riječ o njegovoj djevojci iako Sigur zasad nije javno potvrdio ta nagađanja.

Niko Sigur Foto: Vojko Basic / CROPIX

Inače, Sigur je rođen 9. rujna 2003. godine u Burnabyju, nedaleko od Vancouvera. Nogometnu karijeru započeo je kao igrač nogometa u Kanadi, no vrlo brzo pokazao je talent i ambiciju.

Zatim je otišao na probu u juniorsku momčad slovenskog prvoligaša Radomlja, gdje je ostavio dobar dojam. Ubrzo je stigao i poziv iz Hrvatske – u redove juniorske momčadi Hajduk, a sve ostalo je povijesti.

Niko Sigur Foto: Tom Dubravec / CROPIX

O ovom mladiću mediji su se raspisali i kada je pobjedu nad Dinamom prošle godine proslavio u zagrljaju poznate Hrvatice. Više pročitajte OVDJE.

Niko Sigur Foto: Instagram

Niko Sigur Foto: Instagram

