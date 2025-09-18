Mladi Hajdukov as kanadskih korijena pokazao djevojku koja mu je ukrala srce?

Niko Sigur na društvenim mrežama objavio je fotku sa zgodnom brinetom.
Na Instagramu je podijelio fotografiju na kojoj pozira sa zgodnom brinetom, a ispod nje kratko je napisao: "Moja kraljica" i dodao emotikon srca.
Upravo je taj detalj potaknuo nagađanja o tome da je riječ o njegovoj djevojci iako Sigur zasad nije javno potvrdio ta nagađanja.
Niko Sigur Foto: Vojko Basic / CROPIX
Inače, Sigur je rođen 9. rujna 2003. godine u Burnabyju, nedaleko od Vancouvera. Nogometnu karijeru započeo je kao igrač nogometa u Kanadi, no vrlo brzo pokazao je talent i ambiciju.
Zatim je otišao na probu u juniorsku momčad slovenskog prvoligaša Radomlja, gdje je ostavio dobar dojam. Ubrzo je stigao i poziv iz Hrvatske – u redove juniorske momčadi Hajduk, a sve ostalo je povijesti.
Niko Sigur Foto: Tom Dubravec / CROPIX
O ovom mladiću mediji su se raspisali i kada je pobjedu nad Dinamom prošle godine proslavio u zagrljaju poznate Hrvatice. Više pročitajte OVDJE.
Niko Sigur Foto: Instagram
Niko Sigur Foto: Instagram
