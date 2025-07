Što povezuje Bibliju, jednog muškarca i pusti otok? Zorica Kondža ima odgovor!

In Magazin: Zorica Kondža - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Ušla je u 66. godinu života i proslavila četiri desetljeća na glazbenoj sceni. Na koncertu Zorice Kondže, jedne od najpoznatijih hrvatskih pjevačica, bila je i naša Dorotea Filipaj. S kul bakom razgovarala je o ljetnoj turneji, doznala sve o unuci te otkrila bez čega se ne može ZAmisliti na pustom otoku.

''Dok me god zdravlje služi, ja ću pjevat dok me glas služi. I dok me publika bude htjela'', rekla nam je Zorica Kondža.

Legendarna 65-godišnja Splićanka o mirovini ne razmišlja. Svojim snažnim glasom i bezvremenskim hitovima, Zorica Kondža i ovog ljeta puni pozornice diljem Hrvatske, uveseljavajući vjerne obožatelje.

''To vam je nešto neobjašnjivo ili kako bi se reklo neopisivo. Čim počne prvi takt, to znaju sve moje kolege da je onda užitak, pogotovo kad nađete kontakt, dođete u kontakt sa publikom, onda je zaista pravi užitak'', priča Zorica.

A u pauzama među brojnim konceratima, vrijeme najradije provodi sa svojom unučicom Natali.



''S obzirom da smo blizu, jedno 120 metara, jedna od drugih, svaki dan kad uhvatim vremena se zaletim da se vidimo. Dida je još gori od mene. On je baš ono lud za njom. Ona mi je najvažnija momentalno. Kad nju treba pričuvati ili kad je nešto treba ja sve ostavljam. Još kad ona mene ljubi, kad me zagrlji, kaže, hoće baka papat? Hoće baka keks ili kad me nešto pita? Ja sam gotova''.

Prisjetila se i susreta s Oliverom Dragojevićem, s kojim je dijelila i pozornicu i prijateljstvo.



''Ma, sjećam se samo da je rekao, govori ovi, mogu ti reći da puno lijepo pjevaš, samo tako nastavi to ono, a ja sam onako pravim važna, 20 godina sam imala, nakon se topin. I onda je krenula ta suradnja''.

Možda Oliver nije dijelio komplimente šakom i kapom, no znao je kako joj pokazati poštovanje.

''Dalmatinci će vam teško davati komplimente. Ali na način na koji vam pristupaju i na način na koji razgovaraju, na koji vam se javljaju di si Zora, Olivera, di si ovo, ona na taj način vidi da vas se poštuju. Ako vas ne pozdravaju samo ovako vidi njega opet. Znači s tim vam je sve rekao''.

A da se nađe na pustom otoku? Zorica ne bi razmišljala dugo.



''Znači uzela bi Bibliju, svojeg muža. I slušali bi neki instrumental, mislim da bi mi dosadio. Evo ako mogu kazao samo instrumental ili nešto orkestralno, nemam pojma, tako nešto slično'', kaže.

Jer gdje su ljubav, vjera i glazba – ondje je Zorica kod kuće.

