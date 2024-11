Možete li zamisliti Zoricu Kondžu kako vari? Otkrila nam je svoje skrivene talente: ''Ne bojim se ja ako prestanem pjevat...''

Iako sljedeće godine slavi 40 godina karijere, Zorica Kondža priznaje - i dan danas ima tremu. Na njezinu splitskom koncertu bio je naš Gordan Vasilj. Glazbena diva otkrila mu je javnosti nepoznate talente, kako izgledaju njezini razgovori s velikom prijateljicom Doris Dragović, ali i zašto je, kako sama kaže, vještica u svojoj obitelji.

''Moram reći otvoreno da imam tremu. Ja mislim da sam normalna sve dok imam tremu. Kad ne budem imala tremu, znači da se nešto čudno događa!''

Ali na krilima svoje publike, supruga Joška za klavijaturom, najstarijeg sina Tonija za bubnjevima i najmlađeg Luke na klavijaturama, trema je nestala već nakon prvih taktova. Na pozornici je nedostajao samo srednji Zoričin sin Ivan.

''Danas sam pričala s ovim trećim koji svira klavir jer on je rekao što ću ja svirat kad je otac bolji klavirist od mene, ali ja govorim bio bi štos da i ti na drugu klavijaturu staneš pa da budemo prava Kelly Family'', smije se Zorica.

A poput svih, i ova skladna splitska glazbena obitelj se katkad porječka.

''Prije neki dan je netko Jošku reko joj kako je ona ovako staložena, mirna, a onda je on rekao trebaš je vidit ujutro kad se digne. Ja sam vještica normalno u kući, ali moram biti. I onda oni kažu samo da ti se svađat, ma nije svađat nego ne znaš to kako treba, daj se malo potrudi, itd. To su recimo naše obiteljske kućanske svađe bez kojih ne možeš.''

Naša glazbena diva ne može ni bez kuhanja pa su je mnogi nagovarali da otvori vlastiti restoran ''Kod Zorice''.

''Normalno troje djece, muž četvrti, ja peta. Zamisli da smo se svaki dan hranili u restoranu, rekli bi naši u Americi, brokirali bi, tako da morala sam kuhati od početka. I bilo mi je jako važno da djeca ne jedu iz kesice i konzerve nego da svaki dan imaju juhu. Svi smo gurmani, svi volimo i uživamo u hrani i dobrom vinu, naravno.''

A prije glazbene karijere, svestrana pjevačica je u mladosti radila na recepciji nekoliko hotela, ali i u splitskom Škveru.

''Naučila sam lemit, varit, pravit falše osigurače, sve sam ja tamo naučila. Tako da ne bojim se ja ako prestanem pjevat, ako treba kome ogradu varit, javite se, tu sam.''

Zori se na nezaboravnom koncertu u rodnom gradu pridružio i njezin prijatelj Ivo Amulić. 2025. oboje slave 40 godina karijere, a Zorica je njegovoj četverogodišnjoj kćeri Dini krsna kuma.

''I to sam neizmjerno sretan zbog toga jer ona se potvrdila kao odličan prijatelj, tako da morala je ući u familiju, nema druge'', kaže Ivo Amulić.

''Nažalost, način na koji se živi danas je puno brži nego prije pa se ne možemo puno ni družit, tako da smo jako sretni kad se dogodi neka nedjelja da se malo vidimo i podružimo i da bacimo na balote'', dodaje Zorica.

A jedna od naših najboljih vokalistica je još od davnih sedamdesetih bliska s Doris Dragović. Među njima nikada nije bilo rivalstva. Karijere su se mijenjale, godine su prolazile, a njihovo prijateljstvo bilo je sve čvršće.

''Mi jako malo pričamo na telefon, samo kad je nešto važno, ako ima puno stvari za pričat i važno, onda se moramo nać. Evo, neki dan me nazvala, govori, samo da znaš da sam te se sjetila i da mislim na tebe. I ja na tebe, bog, bog. Puno ja znam o njoj, ona o meni, kad su važne stvari dođe u mene doma.''

Ova 64-godišnja baka jednoipolgodišnje unuke priznaje, još nije probala ni jedan tretman za pomlađivanje.

''Ovo? Rekla sam kad mi ono sve padne, onda ću, ali nije još, još malo ovo treba. Kad ne budem mogla povući crtu šminkom, onda ću se ostaviti pjevanja. Zamisli kad ne budem mogla šminku pa ode sve gore. Jesam li otišla ili pošla, ono kad ne znaš gdje si. E onda će biti doviđenja, hvala lijepa.''

Ali sudeći prema Zoričinoj glazbenoj formi i zaraznoj energiji, mirovina je, srećom po mnogobrojne obožavatelje, čeka tek u dalekoj budućnosti.

