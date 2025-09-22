Brutalan pogled pao je u zaborav zbog mame bivšeg hajdukovca u haljini s opakim izrezom

Renata Lovrinčević Buljan pokupila je hrpu komplimenta zbog najnovije objave na društvenim mrežama.

Renata Lovrinčević Buljan, mama bivšeg hajdukovca Borne Buljana, ponovno je privukla pažnju svojih pratitelja na Instagramu.

Objavila je fotografiju u kojoj pozira u uskoj plavoj haljini koja ističe njezinu liniju, a posebno se ističe smioni izrez na leđima.

Na fotki se Renata okrenula prema kameri, lagano naslonjena na ogradu, s pogledom preko ramena i raspuštenom kosom u valovima.

U ruci drži elegantnu torbicu, dok iza nje u kadru dominira prekrasan pogled na more – no, kako su primijetili njezini pratitelji, u zaborav je pao i taj prizor jer je sva pažnja bila usmjerena na Renatu.

Renata Lovrinčević Buljan Foto: Instagram

Njezini pratitelji u komentarima su odmah preplavili objavu komplimentima, a mnogi su istaknuli kako Renata izgleda bolje nego ikad.

''Žena, majka, kraljica'', ''Prekrasna si'', ''Wow, predivna si'', ''Top'', dio je komentara s Instagrama.

Nedavno se obračunala s hejterima, a više o tome pročitajte OVDJE.

Za IN magazin je otkrila i što suprug vojnik misli o njezinim atraktivnim fotkama na društvenim mrežama. Više saznajte OVDJE.

Renata Lovrinčević Buljan Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Renata Lovričević Buljan Foto: Instagram

